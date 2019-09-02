К отходам ищут подходы

Производители потребительских товаров единым фронтом выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%. По мнению бизнесменов, это может остановить развитие цивилизованного сбора отходов, привести к потере инвестиций в экологические проекты и «шоковой» инфляционной нагрузке на граждан. Поэтому участники рынка просят правительство повышать норматив постепенно.

С просьбой не вводить одномоментный стопроцентный норматив утилизации на все виды товаров и упаковки к вице-премьеру Алексею Гордееву обратились руководители «Русбренда», Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН), Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), «Руспродсоюза», «Союзмолока» и пр. Копия письма есть у “Ъ”. Идея увеличения нормативов утилизации до 100% принадлежит Минприроды и призвана повысить собираемость экологического сбора с 2,2 млрд руб. до 136 млрд руб. ежегодно. Правительство должно рассмотреть вопрос до середины 2020 года (см. “Ъ” от 29 августа).

Как пишут главы ассоциаций, достижение 100% нормативов утилизации одномоментно невозможно, приведет к росту нагрузки на добросовестных участников рынка и снижению конкурентоспособности отечественных товаров.

Также инициатива остановит развитие сферы цивилизованного сбора и утилизации отходов, бизнесу придется расторгнуть контракты на переработку и остановить проекты по сбору отходов, потеряв вложения. Участники рынка концептуально поддерживают необходимость увеличения нормативов, постепенно, чтобы не допустить «шоковой инфляционной нагрузки на население», говорится в документе. Представитель вице-премьера Алена Жукова сообщила “Ъ”, что письмо пока не поступило.

Идея Минприроды — это обычный фискальный сбор, который не приведет к развитию переработки отходов, уверен собеседник “Ъ” в крупном производителе продуктов. По его оценкам, в среднем для отрасли утилизация находится на уровне 20%, крупные компании тратят на услугу 200–400 млн руб. в год.

При повышении норматива расходы вырастут до 1–1,2 млрд руб., что сразу приведет к росту цен на 8–10%, полагает источник “Ъ”.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков согласен, что мера вынудит игроков пересмотреть цены, от чего в конечном итоге могут пострадать потребители. Президент СПБН Максим Новиков оценивает издержки отрасли от инициативы в «десятки миллиардов рублей». При этом стопроцентный норматив в текущих условиях выполнить невозможно: в РФ не выстроена система раздельного сбора и действует НДС на ПЭТ, стекло и алюминиевую упаковку, подчеркивает он. Глава «Союзмолока» Артем Белов уверен, что введение новых выплат и увеличение экологических взносов, безусловно, негативно отразятся на инвестиционной привлекательности сектора, а также на доходности игроков, особенно небольших.

По словам исполнительного директора «Русбренда» Алексея Поповичева, централизованная утилизация, которая возникнет из инициативы Минприроды, всегда дороже: если не монополизировать рынок в руках государства, нагрузка на потребителей не ляжет столь резко, а бизнес смог бы сам снизить расходы. В РАТЭК добавляют, что бытовая техника и электроника требуют не только специальной системы утилизации, но и специальной системы сбора, которая в РФ отсутствует, так как такие товары содержат ценные фракции, драгоценные металлы и пр. Лучше всего процесс может обеспечить именно производитель, но при повышении норматива до 100% бизнес устранится от участия, а ответственность полностью ляжет на государство, которое до сих пор с задачей справляется неэффективно, предупреждают в ассоциации. В Unilever (бренды Lipton, Calve, Rexona и пр.) добавляют, что введение норматива по схеме залога вынудит производителя предварительно оплатить обязательства и лишь спустя время получить шанс на компенсацию расходов. А вернуть уже выплаченные деньги, как правило, бывает очень непросто, отмечают в компании.

В Минприроды только сообщили “Ъ”, что никакие решения еще не приняты. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов передал “Ъ”, что в министерстве поддерживают идею планомерного увеличения нормативов утилизации, но оно должно быть прогнозируемым на период не менее десяти лет и экономически обоснованным, а также учитывать срок эксплуатации товаров и упаковки.

Анатолий Костырев, Алексей Полухин