«Первомайскхиммаш» свел счета

Крупный производитель оборудования для химической промышленности «Первомайскхиммаш», принадлежащий администрации Тамбовской области, рассчитывает на скорое прекращение дела о банкротстве одной из своих основных структур. Компания выплатила долг по налогам, из-за которого ФНС обратилась в арбитражный суд с иском. В обладминистрации считают, что серьезных финансовых проблем у предприятия нет, а недоимки были связаны с «налоговыми маневрами». Эксперты отмечают, что банкротные иски стали для ФНС «одним из самых эффективных стимулов» при взыскании недоимок.

На следующем заседании по иску ФНС о банкротстве ООО «Первомайскхиммаш» в арбитражном суде Тамбовской области 7 октября это дело может быть прекращено. Как рассказали “Ъ-Черноземье” в компании, она погасила 8,19 млн руб. долга по налогам, из-за которых региональное управление ФНС подало банкротный иск. ООО «Первомайскхиммаш» — одна из основных структур крупного производителя оборудования для химической промышленности АО «Первомайскхиммаш». Она выпускает машины для капитального ремонта нефтяных скважин.

Долг погашен, дела не будет, — заявил “Ъ-Черноземье” представитель компании. — Обязательства по банкротному иску исполнены в полном объеме. В настоящий момент готовится информационное письмо в арбитражный суд о полном исполнении обязательств по требованию УФНС».

В суд от налоговой службы уже поступило ходатайство об уточнении исковых требований. Его подробности помощник ведущей дело судьи Оксаны Подгрудковой раскрывать не стала, на запрос “Ъ-Черноземье” в суде оперативно не ответили. В УФНС подтвердили, что компания погасила задолженность.

Конечным бенефициаром завода «Первомайскхиммаш» является администрация Тамбовской области. Там банкротный иск публично не комментировали. Но источник “Ъ-Черноземье” в обладминистрации отметил, что власти не считают, что у завода есть какие-либо финансовые проблемы, а спор с ФНС воспринимают как «часть регулярно повторяющегося налогового маневра».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Первомайскхиммаш» зарегистрировано в 2016 году по тому же адресу в рабочем поселке Первомайский, что и одноименное АО. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей. Гендиректором выступает Михаил Мишуков. 100% ООО принадлежит унитарному предприятию обладминистрации «Тамбовская управляющая компания». В 2018 году ООО получило 395 тыс. руб. чистой прибыли (982 тыс. руб. в 2017-м) при выручке в 374,05 млн руб. (628,43 млн руб. годом ранее).

АО «Первомайскхиммаш» — головное юрлицо предприятия, основными акционерами также являются структуры обладминистрации. В 2018 году получило 105 тыс. руб. чистой прибыли (1,06 млн руб. годом ранее) при выручке в 345,37 млн руб. (799,43 млн руб. в 2017-м).По данным администрации Первомайского района Тамбовской области, ООО и АО «Первомайскхиммаш» являются одними из крупнейших местных промышленных предприятий.

Член общественного совета при УФНС по Воронежской области, арбитражный управляющий Игорь Вышегородцев отмечает, что налоговики воспринимают подачу банкротного иска как «очень эффективный» стимул для неплательщиков и только в редких случаях ведомство готово доводить инициативу до конкурсного производства, предусматривающего ликвидацию должника. «В существующей практике это становится своего рода механизмом взыскания. ФНС в случае со злостными неплательщиками прибегает к ней сразу после того, как только задолженность превышает минимальный для банкротного иска порог в 300 тыс. руб. И чаще всего должник, если он не готов к банкротству, после принятия иска к производству оперативно выплачивает недоимки», — сказал господин Вышегородцев.

Сергей Калашников