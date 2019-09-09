Налоговики потребовали банкротства тамбовского «Первомайскхиммаша»

Управление ФНС по Тамбовской области обратилось в региональный арбитражный суд с иском о банкротстве ООО «Первомайскхиммаш», структуры АО «Первомайскхимаш», крупного производителя оборудования для химической промышленности. Сумма долга, которая может быть скорректирована при рассмотрении дела, составляет 8,19 млн руб. Как сообщается в картотеке арбитража, иск пока не принят к производству, поэтому другие его подробности не раскрываются.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Первомайскхимаш» зарегистрировано в 2006 году по тому же адресу в рабочем поселке Первомайский, что и одноименное АО. Уставный капитал ООО составляет 100 тыс. руб., основной вид деятельности — производство металлических цистерн, резервуаров и емкостей. ООО принадлежит областному учреждению «Тамбовская управляющая компания», которое занимается активами региональной администрации.

При этом компания также близка группе «Содействие» воронежского промышленника Олега Малышева — завод «Первомайскхимаш» ранее назывался одним из ее активов, ООО является соучредителем входящего в группу ООО «Кирсановский механический завод», а АО — соучредитель некоммерческого партнерства «Промышленная группа "Содействие"». К тому же, управленец воронежских юрлиц господина Малышева Федор Иванов ранее руководил АО «Первомайскхиммаш».

По данным администрации Первомайского района Тамбовской области, ООО и АО «Первомайскхиммаш» являются одними из крупнейших местных промышленных предприятий.

Подробнее о деятельности промышленной группы — в материале “Ъ-Черноземье” «Для возврата долга не хватило "Содействия"».

Сергей Калашников