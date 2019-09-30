Кремль надеется, что Минздрав разберется в ситуации с онкологами в Центре имени Блохина

В Кремле надеются, что Минздрав сможет разобраться с ситуацией в Медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Блохина, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в ведомстве видели обращение врачей, в котором они заявили об увольнении всех детских онкологов и потребовали отстранения нового руководства Института детской онкологии.

Ранее врачи опубликовали обращение на YouTube-канале независимого профсоюза медработников «Альянс врачей». В нем они потребовали «обоснованно и прозрачно распределять заработную плату сотрудникам, провести аудит строительства новых корпусов Института детской онкологии». Пресс-служба НМИЦ заявила, что в кадровую службу Института не поступило ни одного заявления об увольнении врачей.

«Это обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации»,— сказал пресс-секретарь президента России, отвечая на вопрос “Ъ FM”.

Напомним, летом в Институт Блохина пришло новое руководство. НИИ детской онкологии и гематологии возглавила Светлана Варфоломеева. Утверждается, что она создала в институте напряженную обстановку. По словам врачей, «дети с онкологическими заболеваниями получают лечение в ужасных условиях», а новые корпуса уже 20 лет не вводят в эксплуатацию. Также специалисты утверждают, что новое руководство вынуждает их массово увольняться. В августе руководство центра заявляло, что проходит плановое сокращение вакантных (незанятых) ставок.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ FM” «Врачам анонсировали увольнения не по собственному желанию».