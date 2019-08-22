Онкоцентр объяснил приказ о массовом увольнении врачей сокращением ненужных ставок

В московском Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии им. Н. Н. Блохина сообщили, что занимаются сокращением незанятых ставок, которые появились еще около 30 лет назад.

Ранее независимый профсоюз «Альянс врачей» опубликовал в Facebook приказ директора центра Ивана Стилиди, в котором говорится об изменении штатного расписания, а также сокращении более 700 штатных единиц «в целях оптимизации организационно-штатной структуры».

«Массовые увольнения работающих сотрудников НМИЦ онкологии имени Блохина не планируются. В данный момент проходит плановое сокращение вакантных (незанятых) ставок»,— сказали «Интерфаксу» в пресс-службе центра. Там пояснили, что изменения в штатном расписании не приведут к закрытию структурных подразделений и сокращению объема медицинских услуг в центре Блохина.

В интервью «Медузе» руководитель проекта по пациентам в «Альянсе врачей» Ирина Кваско-Алясова выразила сомнения в связи с ответом онкоцентра. «Почему меняется штатное расписание? Если были ставки, значит было заложено их финансирование. Куда все эти годы девались деньги? Или финансирование не было заложено?» — заявили в «Альянсе врачей». Ответ на запрос в Минздрав издание пока не получило.