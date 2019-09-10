Врачам анонсировали увольнения не по собственному желанию

Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина пожаловались на угрозы увольнения. В свою очередь, руководство их опровергло. Врачей вынуждают писать заявления по собственному желанию, рассказали “Ъ FM” в учреждении. Но его администрация настаивает, что сокращение затронет только открытые вакансии. Проблемы у центра Блохина были и ранее, а не так давно там сменилось руководство. Что происходит в главном онкологическом центре страны? Разбирался Иван Корякин.

Проблемы в центре Блохина начались летом, когда там сменилось руководство. В июне НИИ детской онкологии и гематологии возглавила Светлана Варфоломеева. Она, как говорят врачи, создала в институте напряженную обстановку: угрозы, доносительство и запугивание. Специалисты утверждают, что новое руководство вынуждает их массово увольняться. Но врачи на это не готовы. Дошло до обращения к президенту, рассказал “Ъ FM” заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Максим Рыков: «В “Детском институте” многим людям предложили уволиться по собственному желанию — когда они отказались, им стали угрожать сокращением ставок.

Все это происходит по воле нового директора Светланы Варфоломеевой, которая почему-то считает, что 40 лет до нее центр проработал плохо, и теперь только она может вывести его на новый уровень оказания медицинской помощи.

Поэтому коллектив и уже родители от себя написали открытое обращение к президенту с требованием отставки директора».

Администрация центра Блохина утверждает: никто не уволен и психологическому давлению не подвергается. Да, сокращения планируются, но не сотрудников, а вакансий, пояснили в пресс-службе. Просто технологии стали лучше, и, как это сухо называют врачи,— время пребывания на койке сократилось. Но в самом онкоцентре говорят о другом, сообщила “Ъ FM” руководитель проекта «Альянс врачей» Ирина Кваско-Алясова: «У меня есть запись разговора Ивана Стилиди — это директор центра. Он говорит, что будут сокращения, поскольку существует тяжелая экономическая ситуация. Как и указано в приказе о сокращении, речь идет о 709,5 вакантных ставок. Будет сокращен также коечный фонд и ставки не только административного персонала, но и врачей, медсестер, санитарок».

О причинах тяжелой экономической ситуации в главном онкоцентре страны можно долго рассуждать. Достаточно вспомнить, как Генпрокуратура два года назад обвинила его в поборах с пациентов — последним приходилось платить за бесплатные услуги. Центр Блохина объяснял это «несостоятельными» тарифами ОМС, которые не покрывают расходы на лечение. Михаил Давыдов, который тогда возглавлял центр, называл ситуацию «подраздутой». Но он в 2017 году уволился, и директором стал его лучший ученик Иван Стилиди. Первое, что он увидел в центре, были неопознанные трупы, которые пролежали где-то в онкоцентре больше 10 лет. И сейчас Стилиди продолжает наводить порядок, говорит президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин: «В центре онкологии всегда были поборы.

После того, как изменилось руководство, сотрудникам было сказано, что эта традиция полностью будет пресечена.





Ряду товарищей, которые получали выгоду от постоянных поборов, это не понравилось. Часть их еще остается в руководстве, а те, кто ушел, думаю, что это с их стороны было организовано».

Атмосфера в главном онкоцентре страны не самая лучшая. Врачам и без реальных сокращений едва ли просто работать в таких условиях. А главное, кто бы ни был виноват — пациентам от этого не легче. Как заявляла Генпрокуратура, с 2015-го по 2017 годы за бесплатные услуги и страховые случаи пациенты заплатили центру Блохина более 9 млн руб.