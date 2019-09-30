Детские онкологи из Центра имени Блохина пригрозили увольнением в полном составе

Все детские онкологи (26 специалистов) Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении. Они заявили, что готовы уйти, если их не перестанет «травить» новое начальство и не начнут начислять зарплату прозрачным образом. Обращение врачей опубликовано на YouTube-канале независимого профсоюза медработников «Альянс Врачей».

«Новое руководство онкоцентра не дает нам честно выполнять свой врачебный долг. Заявления об увольнении уже написаны. Долгие годы дети с онкологическими заболеваниями получают лечение в ужасных условиях. Отсутствует банальная вентиляция, стены проедает плесень, а палаты переполнены больными. При этом уже 20 лет тянется строительство новых корпусов, но введение в эксплуатацию откладывается из года в год»,— говорится в обращении.

Вместо решения этих проблем, заявили специалисты, новое руководство приступило к аппаратной борьбе и ради продвижения своих людей терроризирует сложившийся трудовой коллектив. «Начисление заработной платы сотрудников превратилось в закрытый и несправедливый процесс, который направлен на выдавливание неугодных. Не создав ничего нового вновь пришедшее руководство уничтожает достигнутое, дестабилизировав работу всей онкологической службы в стране, поставив под угрозу жизни детей»,— заявили врачи.

«Мы требуем отстранить вновь назначенное руководство Института детской онкологии. Мы требуем обоснованно и прозрачно распределять заработную плату сотрудникам, провести аудит строительства новых корпусов Института детской онкологии»,— озвучили свои требования специалисты.

Пресс-служба НМИЦ заявила, что в кадровую службу Института не поступило ни одного заявления об увольнении врачей. «К 17:00 у нас будет подробный ответ на каждую претензию детских онкологов, которые показывали листы с заявлениями на видео — если это, конечно, были листы с заявлениями или что-то еще. Ни одного заявления об уходе в кадровой службе НИИ детской онкологии имени Блохина на данный момент нет. Никого увольнять руководство не собирается»,— приводит Rambler News Service слова пресс-службы.

Новое руководство пришло в институт Блохина летом 2019 года. НИИ детской онкологии и гематологии возглавила Светлана Варфоломеева. Она, по словам врачей, создала в институте напряженную обстановку. Специалисты утверждают, что новое руководство вынуждает их массово увольняться. В августе руководство центра заявляло, что проходит плановое сокращение вакантных (незанятых) ставок.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ FM” «Врачам анонсировали увольнения не по собственному желанию».