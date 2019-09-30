Суд по делу Подкопаева перенесли на 2 октября

Московский городской суд перенес рассмотрение апелляции на приговор фигуранту «московскому делу» Ивану Подкопаеву, осужденному за распыление химического вещества в лица полицейских и росгвардейцев. Как сообщает корреспондент “Ъ”, судья Елена Лаврова отложила рассмотрение апелляции из-за того, что господина Подкопаева некорректно известили о сегодняшнем заседании — позже на четыре дня.

3 сентября господин Подкопаев был признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), Тверской районный суд Москвы приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. По версии следствия, на акции 27 июля господин Подкопаев «распылил агрессивное химическое вещество в лица сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии».

Ранее Мосгорсуд изменил реальный срок на условный другому фигуранту «московского дела» Павлу Устинову — с реального срока лишения свободы в 3,5 года на 1 год условно с испытательным сроком в течение двух лет, категорию обвинения сменили с тяжкой на средней тяжести. Господин Устинов намерен обжаловать это решение, его защита намерена обратиться в квалификационную коллегию судей с жалобой на вынесшего приговор судью Тверского суда Алексея Криворучко.

О приговоре Ивану Подкопаеву — в материале “Ъ” «Осужденные и освобожденные».