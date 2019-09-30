Устинов обжалует решение Мосгорсуда об условном сроке

Фигурант «московского дела», актер Павел Устинов намерен обжаловать решение Мосгорсуда, который изменил ему наказания с реального срока на условный. Господин Устинов настаивает на своей невиновности.

«С решением суда мы не согласны. В любом случае мы будем его обжаловать. Преступления я не совершал. Никаких противоправных действий я не делал. Вот и все»,— сказал актер, выйдя из зала суда.

Отвечая на вопросы журналистов, Павел Устинов призвал не путать политику и общественную деятельность: «Конечно, я политикой не интересовался и интересоваться не буду. Мне это неинтересно. Но после того, что произошло, конечно, меня это задело — то, что вот так неправомерно можно человека посадить ни за что в тюрьму».

Напомним, Тверской суд 16 сентября приговорил фигуранта «московского дела» к 3,5 года лишения свободы за вывих плеча росгвардейца во время несанкционированной акции протеста 3 августа. В его поддержку выступили многие общественные и культурные деятели. Сам обвиняемый утверждал, что попал на акцию протеста 3 августа случайно и при задержании не оказывал сопротивления.

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Сегодня, 30 сентября, суд изменил приговор Павлу Устинову с реального срока лишения свободы в 3,5 года на 1 год условно с испытательным сроком в течение двух лет.

Защита намерена обратиться в квалификационную коллегию судей с жалобой на вынесшего приговор судью Тверского суда Алексей Криворучко.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Актер отпущения».