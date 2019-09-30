Ипотека не оправдала ожиданий

Минстрой и Минфин готовят проект доклада Владимиру Путину о необходимости корректировки показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» — в части ипотечного кредитования. Из-за повышения ключевой ставки ЦБ в конце прошлого года и всплеска инфляции в начале этого средневзвешенная ставка по ипотеке в первой половине 2019-го достигала 10,56%. Несмотря на последовавшее за сокращением инфляции снижение этого показателя, достигнуть установленной на этот год цели в 8,9% уже не получится. Это создает риски по части спроса населения на строящееся жилье, притом что жилищное кредитование в январе—июле 2019 года по сравнению таким же периодом прошлого года и так сократилось на 4%.

Среди рисков реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» на первый план вышли вопросы ипотечного кредитования. Глава Минстроя Владимир Якушев на прошедшей коллегии ведомства признал, что несоответствие ипотечной ставки прогнозу вызывает «серьезное напряжение» — этот показатель сейчас превышает ожидания на 1,5–2 процентных пункта. Нацпроект предусматривает снижение среднего уровня ипотечной ставки к концу этого года до 8,9% годовых и до 7,9% — к 2024 году.

Фактическая же средневзвешенная ставка в первой половине года вела себя иначе — с 9,6%, зафиксированных в январе, она выросла до 10,56% в апреле, в июле, впрочем, снизившись до 10,24%.

Такое незапланированное повышение объясняется всплеском инфляции с локальным пиком в 5,3% в марте этого года (происшедшего на фоне повышения ставки НДС), а также прошлогодним ростом ключевой ставки ЦБ. Нынешнее состояние ипотечного кредитования председатель набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин считает «тревожным» — на коллегии Минстроя он объяснил такую оценку снижением объемов выдачи ипотеки в январе—июле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4%. Между тем жилищный нацпроект предусматривает, что в 2024 году количество выданных в стране ипотечных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке должно удвоиться — с 0,5 млн до 1,1 млн единиц.

Отметим, что отведенная ипотеке роль в нацпроекте весьма существенна — фактически она должна стать драйвером наращивания индустриального строительства. Рост ввода жилья до 120 млн кв. м в 2024 году планируется обеспечить за счет многоквартирных домов, строительство которых на две трети будет финансироваться за счет ипотечных займов.

Глава «Дом.РФ» Александр Плутник уверен, что снижение объема выдачи ипотеки связано с тем, что в первом полугодии 2019 года практически не проводились процедуры рефинансирования. По его словам, с учетом этого обстоятельства объемы выдачи «новой ипотеки» на самом деле выросли — на 5% (до 1,4 трлн руб.), хотя количество кредитов снизилось на 5,3%. Александр Плутник ожидает, что до конца года банки проведут еще один-два цикла снижения ставок, и они в итоге будут соответствовать прогнозу нацпроекта в 8,9%, хотя в среднегодовом выражении этот уровень достигнут уже не будет. В перспективе же, по оценкам «Дом.РФ», при переходе ЦБ к нейтральной денежно-кредитной политике в середине 2020 года и при достижении целевых 4% инфляции ставки по ипотеке могут снизиться до уровня 9% и ниже.

По мнению Минфина, на снижение ставок помимо динамики инфляции и ставки ЦБ начала оказывать влияние и программа субсидирования ипотеки для многодетных семей (до ставки 6%). «С июля ставки начали падать, мы уверены, что они будут ежемесячно сокращаться. Но показатель стоимости ипотечных кредитов целевых значений нацпроекта в этом году не достигнет»,— предупредила в ходе коллегии представитель Минфина Алла Волкова.

Такое положение дел может привести к корректировке показателей нацпроекта в части ипотеки. Как сообщила Анна Волкова, Минстрой и Минфин готовят проект доклада президенту о необходимости этой меры. Напомним, этот вопрос обсуждается еще с мая (см. “Ъ” от 30 апреля), как и корректировка показателей объема ввода жилья, который планируется заморозить на ближайшие два года на уровне 75,3 млн кв. м.

Евгения Крючкова