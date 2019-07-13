Стройка отстает от нацпроектов

Вчера в Ставрополе чиновники и строители искали способы стимулировать «проседающее» уже несколько лет жилищное строительство. В ходе проведенного премьер-министром Дмитрием Медведевым совещания представители отрасли предложили ввести ипотечные каникулы для владельцев квартир, приобретаемых через новый механизм эскроу-счетов, а также расширить категорию получателей льготной ипотеки. Просили строители и об отсрочке подтверждения 30-процентной готовности домов, необходимой для освобождения от схемы проектного финансирования. Со своей стороны, губернаторы хотели бы расширения финансового участия центра в строительстве социальной и дорожной инфраструктуры на местах — для повышения спроса граждан на новое жилье.

Проведенное вчера Дмитрием Медведевым в Ставрополе совещание было посвящено строительству объектов в рамках национальных проектов. Цена вопроса — 7 трлн руб. По данным главы Минстроя Владимира Якушева, именно такой в итоге будет общая сумма капитальных вложений по всем принятым правительством нацпроектам. По оценке премьера, сейчас в самый пик строительного сезона темпы работ в рамках нацпроектов «везде набраны», но пока «недостаточны» практически в каждом регионе, притом что средства на эти цели в регионы «в значительной степени поступили».

После отчета Минстроя о проделанной работе (министр, в частности, рассказал о разработке библиотеки типовых проектов, позволяющей снизить стоимость строительства; на ее ведение Минстрой просит у Минфина по 300 млн руб. в течение трех лет) главной темой стало стимулирование жилищного строительства. Отметим, этот вопрос актуален уже несколько лет — после падения объемов в отрасли в 2015 году. И сейчас предварительный прогноз объема ввода жилья в этом году (75,6 млн кв. м) не дотягивает до закрепленных нацпроектом показателей (88 млн кв. м).

Чиновники планируют стимулировать частный сектор, который долгое время удерживал отрасль от дальнейшего «проседания»: правительство ждет от ведомств завершения разработки программы по развитию индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Впрочем, основную ставку в рамках нацпроекта правительство делает на многоквартирные дома — на них должно приходиться 67% строящегося жилья. Драйвером должна стать ипотека: если в 2017 году на «ипотечные» дома приходилось 33,3% ввода, то в 2024 году их доля должна увеличиться до 66,2%. В паспорт жилищного проекта заложено снижение среднего уровня ипотечных ставок: на 2019 год плановый показатель составляет 8,9%, на 2021-й — 8,5%, на 2024-й — 7,9%. Впрочем, из-за того, что реальный уровень ставок оказался выше стартовых значений проекта, в правительстве задумались о повышении этих целевых показателей на ближайшие три года (см. “Ъ” от 30 апреля).

Представители строительной сферы — от отрасли на совещании выступал президент ассоциации НОСТРОЙ Антон Глушков — также не особо верят в то, что в этом году ипотечная ставка составит плановые 8,9%: «По факту она в целом по России равна 10,25%». Для стимулирования спроса на жилье Антон Глушков предложил рассмотреть вопрос об ипотечных каникулах для тех, кто покупает квартиры с использованием эскроу-счетов, а также подумать о расширении категорий граждан, имеющих право на льготные ставки по ипотеке.

Для самих застройщиков глава НОСТРОЙ также попросил послаблений — по части нового механизма финансирования строек. Напомним, с 1 июля все новые проекты должны финансироваться с использованием эскроу-счетов, при этом для уже строящихся объектов были сделаны исключения — такие счета не нужны при достижении планки в 10% проданных квартир в доме и 30% готовности самого объекта. Ранее Минстрой заявил о готовности разрешить застройщикам подтверждать такую степень готовности объектов до 1 октября. По информации Антона Глушкова, из 130 млн кв. м строящегося сейчас жилья на 1 июля требованию о 30-процентной готовности соответствует 60 млн кв. м, однако заключение, подтверждающее такую степень готовности, получено лишь на 14 млн кв. м. В связи с этим он предложил максимально ускорить процедуру выдачи таких бумаг, а срок для фиксации этого критерия продлить до 31 декабря. «Риски минимальны, поскольку сейчас застройщики, не имеющие 30-процентной готовности, не могут работать с деньгами дольщиков — за это время ДОМ.РФ сможет развернуть программу гарантирования, чтобы региональные проекты, которые сейчас не являются привлекательными для банков, смогли получить проектное финансирование»,— сказал глава НОСТРОЙ. В пресс-службе Белого дома и аппарате вице-премьера Виталия Мутко “Ъ” пояснили, что решений о такой отсрочке вчера по итогам совещания принято не было — скоро, уточнили в Белом доме, должно выйти постановление правительства на эту тему.

Регионы, в свою очередь, для достижения показателей по вводу жилья просят расширения подпрограммы «Стимул» (входит в федеральную целевую программу «Жилище»). Она предусматривает финансовое участие центра в строительстве социальной и дорожной инфраструктуры на местах. По мнению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, ее реализация даст возможность эффективнее продавать построенное в регионе жилье. В этом году на эту подпрограмму из федерального бюджета выделяется 22,5 млрд руб.— ранее премьер уже поручал рассмотреть возможность увеличения финансирования «Стимула» на трехлетку. Владимир Якушев вчера подтвердил, что Минстрой совместно с Минфином готовят предложения по этому вопросу.

Евгения Крючкова, Ставрополь