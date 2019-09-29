Афганского президента выбирали с опаской

В субботу в Афганистане прошли президентские выборы, которые во многом стали следствием провала переговоров США и террористического движения «Талибан». Их результат будет объявлен не ранее 19 октября. Однако с большой степенью вероятности можно предположить: либо состоится второй тур с участием действующего президента Ашрафа Гани и главы исполнительной власти Абдуллы Абдуллы, либо победа Ашрафа Гани будет зафиксирована уже в первом туре. Но даже когда имя победителя назовут официально, говорить о полной легитимности нового главы государства будет сложно: из-за террористической угрозы из 9,6 млн избирателей на участки пришли «чуть более двух миллионов».

«Афганцы пошли на избирательные участки, чтобы выбрать политическое будущее Афганистана, установить новую демократию»,— заявил во вчерашнем выступлении по национальному телевидению президент Ашраф Гани. Он также обратился к членам террористического движения «Талибан» (запрещено в России), призвав их «с уважением отнестись к желанию народа жить в мире», и добавил, что «двери для переговоров открыты». Хотя именно действующий президент считается главным фаворитом этих выборов, о своей возможной победе он не сказал ничего. Не прокомментировал эту тему и его главный оппонент — глава исполнительной власти Абдулла Абдулла.

Впрочем, говорить даже о предварительных результатах пока действительно рано: в субботу вечером ЦИК Афганистана получил бюллетени лишь с половины избирательных участков — 2597 из 4942.

Учитывая, что число голосов на этих участках достигло лишь 1,05 млн, общую явку неофициально оценивают в 2 млн. Это лишь около 20% от общего числа зарегистрированных избирателей — 9,6 млн.

Для сравнения: в первом туре президентских выборов 2014 года приняли участие 6,6 млн избирателей, а во втором — 7,9 млн. Однако и руководство избирательной комиссии, и афганские политические эксперты утверждают , что низкая явка не должна повлиять на легитимность голосования, так как минимальный порог в законе не определен. Глава ЦИКа Хава Алам Нуристани даже отметила, что, «заметив проявленный людьми интерес к голосованию», она приняла решение продлить голосование на два часа и вместо 15:00 участки закрылись в 17:00.

При этом террористическая активность «Талибана», несмотря на многочисленные угрозы , была не такой активной. Этот факт власти страны поспешили записать в копилку своих достижений. Так, Национальное управление безопасности страны отчиталось, что на фоне выборов провело 29 операций против талибов и в одном только Кабуле арестовало 14 боевиков, готовивших теракты. Совсем избежать инцидентов не удалось , однако большинство из них обходились без погибших. Как сообщает афганский телеканал Tolo News , за весь день голосования в ходе терактов погибли пять человек, а пострадали 76. Агентство Pajhwok, собравшее информацию со всей страны, называет значительно большее число — 32 погибших. Так или иначе эксперты определяют такую обстановку как «относительно спокойную»: в день парламентских выборов , которые прошли год назад, терактов было заметно больше.

«К выборам хорошо подготовились, но люди не участвовали (активно.— “Ъ”)»,— сказал агентству Pajhwok глава Фонда прозрачных выборов Афганистана Наим Аюбзада. Другие эксперты предположили, что низкая явка связана не только с мерами безопасности, но и с качеством самой кампании. Она была настолько запутанной, что СМИ даже затруднились назвать реальное число кандидатов: многие из них объявили о снятии своей кандидатуры, поддержав более сильных игроков, но остались в бюллетенях, вводя в заблуждение избирателей. «Явку подорвали не только угрозы “Талибана”, но и отсутствие интереса у избирателей,— заявили эксперты кабульского исследовательского центра Afghanistan Analysts Network Томас Руттиг и Елена Белица.— Имел место и ряд технических трудностей: биометрические устройства не работали, работники комиссий не находили избирателей в списках, а материалы направлялись не в те провинции».

Напомним, что накануне выборов ряд видных афганских политиков, таких как экс-президент Хамид Карзай и экс-глава Совбеза Ханиф Атмар выступили против их проведения. Они утверждали, что в нынешних условиях целесообразнее сначала добиться реальных сдвигов в мирном урегулировании.

«Срок до объявления первых результатов — 19 октября — настолько велик, что за это время может произойти все, что угодно,— сказал “Ъ” эксперт по Афганистану Аркадий Дубнов.

— Вплоть до того, что в этот период будет объявлено о возобновлении переговоров между США и талибами, и тогда необходимость выборов будет поставлена под еще большее сомнение. Президенту Гани просто сильно повезло, что подписание соглашения с “Талибаном” задержалось». Эксперт также отметил, что, снизив террористическую активность, талибы подтвердили свою готовность к переговорам и в Вашингтоне, судя по всему, оценят этот шаг.

Кирилл Кривошеев