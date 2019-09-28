Из двух зол Афганистан выбрал выборы Но победивший на них может оказаться ни с чем

В Афганистане сегодня пройдут президентские выборы, которые дважды откладывались, а затем и вовсе были под угрозой срыва. Причина тому — активно готовившееся соглашение между США и террористическим движением «Талибан». Но по инициативе Вашингтона этот процесс был заморожен, и голосование все же решили провести — несмотря на плохую даже по афганским меркам террористическую обстановку. Главные претенденты на пост главы воюющей страны и сейчас находятся у власти: это действующий президент Ашраф Гани и Абдулла Абдулла, руководящий правительством. Правда, опрошенные “Ъ” эксперты не исключают, что, кто бы ни победил, Вашингтон все равно осуществит свой план по формированию переходного правительства с участием талибов.

Выборы изначально были запланированы на 20 апреля. После этого как по техническим, так и по политическим причинам голосование перенесли сначала на июль, а затем на сентябрь. При этом еще месяц назад многие эксперты утверждали, что выборы не состоятся вовсе. Если бы сделка между «Талибаном» (запрещен в РФ) и США, подписание которой готовилось именно на конец лета — начало осени, все же была заключена, избрание нового президента действительно стало бы нецелесообразным. Такой сценарий предполагал начало межафганских переговоров, целью которых было бы формирование с участием талибов совершенно новой политической системы. Однако президент США Дональд Трамп остановил переговоры, тем самым сохранив нынешнее положение вещей.

Сомнения в необходимости этих выборов высказывались до последнего. «Мы должны в первую очередь прийти к миру в Афганистане, а потом проводить выборы. Мы воюем за иностранные цели и интересы. Это не наш конфликт. Но мы в нем умираем»,— сказал во вторник агентству AP Хамид Карзай, первый президент Афганистана после свержения режима талибов. Проведение выборов он сравнил с марафоном, который должен пробежать человек с больным сердцем.

Особенно резко против голосования высказались, как всегда, талибы. «Выборы — это не решение вопроса, а только продолжение оккупации нашей страны,— сказал “Ъ” пресс-секретарь политического офиса "Талибана" в Катаре Мухаммад Сухейл Шахин.— Они проводились много раз, но не решили афганской проблемы. Мы подготовили мирное соглашение с США и все еще привержены ему. Если США хотят мира в Афганистане — пусть подпишут его и выполнят. Других вариантов нет, кроме продолжения войны». Господин Шахин также подтвердил, что «военная комиссия» движения распространила заявление, призывающее афганцев не участвовать в выборах.

В свою очередь, власти, решившие провести выборы во что бы то ни стало, принимают всевозможные меры безопасности. Например, с четверга в Кабул запретили въезжать грузовикам — именно их террористы зачастую используют для взрывов. «Все органы безопасности в боевой готовности. Операции по нейтрализации, арестам и срыву атак боевиков проводятся еще накануне выборов»,— сказал агентству Reuters глава оперативного управления МВД страны Абдул Моким Абдулрахимзай. Американские войска, уточняет агентство, будут обеспечивать поддержку с воздуха. Однако в любом случае около 2,4 тыс. избирательных участков из 7,4 тыс. в субботу не откроются — места их расположения контролируются либо талибами, либо другой террористической группировкой — «Исламское государство» (запрещена в России).

Из-за абсолютной неопределенности избирательная кампания прошла скомканно. Многие кандидаты не проявляли никакой активности, другие заявили о снятии с выборов, а третьи только намекали, что могут это сделать — как глава исполнительной власти Абдулла Абдулла. «Моя команда готова выйти из гонки ради мира»,— говорил он в конце августа.

«Все кандидаты, кроме президента Гани, опасались вести агитацию, что создало заведомо неравное положение. Американцы убедили Абдуллу Абдуллу все же принять участие в кампании, чтобы не дать Ашрафу Гани победить в первом туре и укрепить свою легитимность»,— предположил в беседе с “Ъ” эксперт по Афганистану Аркадий Дубнов. Впрочем, выборы все равно могут завершиться в один тур. Например, афганское информагентство Khaama Press провело онлайн-опрос, в котором приняли участие более 50 тыс. человек. Со значительным отрывом победил господин Гани.

Действующий президент называет себя «строителем государства» и принадлежит к самому многочисленному этносу страны — пуштунам. А чтобы заручиться поддержкой двух других общин, таджикской и хазарейской, он взял в свою команду их представителей Амруллу Салеха и Сарвара Даниша.

Основного соперника президента Абдуллу Абдуллу иногда ошибочно называют премьером Афганистана. Он действительно второй человек в стране, однако его должность не закреплена в конституции (и поэтому более корректно называть его просто «главой исполнительной власти»), а отношения с Ашрафом Гани — сложные и скорее сопернические. Например, когда в Москве проходили встречи афганских оппозиционеров с талибами, господин Гани их жестко осудил, а господин Абдулла — осторожно поддержал. Лозунг кампании Абдуллы Абдуллы звучит весьма абстрактно: «Стабильность и интеграция». Несмотря на значительное влияние в стране, слабая сторона у главы исполнительной власти тоже есть — это этническое происхождение. Он таджик, а значит, добиться поддержки пуштунского большинства ему будет непросто.

При этом второй кандидат уже обвинил действующего президента в манипуляциях, влияющих на исход выборов. «Мы зарегистрировали не так много жалоб, но это только верхушка айсберга»,— заверил Абдулла Абдулла агентство AP.

«Думаю, что эти выборы будут очень длинными. После голосования начнется оспаривание результатов,— сказал “Ъ” член научного совета Центра изучения Афганистана и Центральной Азии (Мешхед, Иран) Александр Князев.— Прошлый раз это тянулось больше года, а за это время американцы все равно придут к необходимости разговаривать с талибами. Вся эта неопределенность может послужить очень полезным тайм-аутом. Да, давить на своего союзника Гани и отменять выборы американцы не стали, но затянуть процесс — удобный ход». По мнению господина Князева, все может и вовсе прийти к тому, что «избирательная комиссия объявит об отсутствии победителя, и тогда Абдулла и Гани смогут наряду с другими политиками войти в некую переходную администрацию, которая будет работать на фоне возобновившихся переговоров».

Обновленный американский план может подразумевать как создание переходного правительства вместе с талибами, если к этому времени с ними будет наконец заключено соглашение, так и формирование временного кабинета министров только из числа системных политиков. «Но если с правительством Афганистана талибы разговаривать отказываются, то с временной администрацией возможны варианты»,— отметил Александр Князев.

Аналогичный сценарий “Ъ” описал и Аркадий Дубнов: «Сорвать переговоры с талибами, а потом и выборы американцы не могли. Зато они подложили соломку, дав понять, что из-за фальсификаций и терактов они могут не признать итоги. И тогда не будет другого выхода, кроме возвращения к диалогу с талибами и формирования временного правительства. Ашрафа Гани поставят перед выбором: либо он будет участвовать в этих процессах наряду с другими, либо никак». Господин Дубнов добавил, что для реализации такого сценария необходима и демонстрация адекватности со стороны талибов. «У меня есть ощущение, что такой сигнал из Белого дома им уже доставили. На этой неделе в Доху (там расположен политический офис талибов.— “Ъ”) прилетал глава Миссии ООН по содействию Афганистану Тадамити Ямамото, который предостерег их от терактов на избирательных участках»,— сказал эксперт.

Кирилл Кривошеев