На нескольких избирательных участках в Афганистане прогремели взрывы

Пятнадцать человек пострадали при взрыве рядом с одним из избирательных участков в афганском Кандагаре, сообщило AFP со ссылкой на местную больницу. Reuters со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников сообщил, что взрывы также произошли в афганских городах Кабул, Газни и Джалал-Абаде. Напомним, сегодня в Афганистане проходят президентские выборы.

«Взрыв произошел возле избирательного участка в городе Кандагар, 15 человек — все мужчины — получили ранения и были доставлены в больницу»,— сообщили AFP в больнице.

Как сообщило агенство «РИА Новости», по меньшей мере один человек пострадал в результате взрыва на избирательном участке в городе Кундуз на севере Афганистана.

По информации агентства Tolo News, в городе Джалалабад на востоке страны один человек погиб, двое были ранены.

Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

В августе афганское террористическое движение «Талибан» (запрещено в РФ) заявило о недопустимости проведения в стране выборов главы государства Афганистана. Талибы призвали жителей страны бойкоту предвыборных мероприятий кандидатов на пост президента и самого дня голосования.

Напомним, президентские выборы в стране дважды откладывались, а затем и вовсе были под угрозой срыва. Причина тому — активно готовившееся соглашение между США и «Талибаном». Но по инициативе Вашингтона этот процесс был заморожен, и голосование все же решили провести — несмотря на плохую даже по афганским меркам террористическую обстановку.

Подробнее о выборах — в материале “Ъ” «Из двух зол Афганистан выбрал выборы».