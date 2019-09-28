Конгресс обязал Помпео предоставить документы по контактам с властями Украины до 4 октября

Три комитета Палаты представителей Конгресса США направили госсекретарю страны Майку Помпео повестку в суд, сообщил Reuters. Комитеты требуют от господина Помпео до 4 октября предоставить документы по контактам с правительством Украины.

Кроме того, в течение следующих двух недель показания в суде дадут пять должностных лиц Госдепартамета, среди которых бывший посол США на Украине Мари Йованович, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и посол страны в ЕС Гордон Сондленд.

Ранее источники CNN сообщили об отставке господина Волкера. Он принял это решение на следующий день после публикации жалобы анонимного осведомителя о возможном давлении президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, в четверг на сайте комитета по разведке Палаты представителей США обнародовали жалобу информатора, у которого вызвал подозрения телефонный разговор господ Трампа и Зеленского. По словам осведомителя, многие официальные лица правительства утверждали, что президент США использует свои полномочия и пытается склонить иностранное государство вмешаться в выборы президента в 2020 году.

Расшифровка телефонного разговора была опубликована после того, как спикер Палаты представителей объявила о намерении изучить необходимость запуска процедуры импичмента господина Трампа. Поводом для этого стало якобы оказанное американский президентом давление на украинского коллегу. Сообщалось, что господин Трамп просил инициировать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах.

О развитии ситуации с расшифровкой — в материале “Ъ” «У политиков раззвонилось воображение».