Добрый человек из автозака

Оппозиционер Илья Яшин незадолго до митинга в Москве 29 сентября в поддержку арестованных и осужденных за протесты записал видеообращение к полицейским и росгвардейцам. Политик призвал их не выполнять «преступные приказы» руководства и не избивать мирных демонстрантов, а также пообещал в случае прихода к власти «защитить трудовые и социальные права» силовиков. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибанкин заявил “Ъ”, что господин Яшин склоняет бойцов к «нарушению закона», но они его не послушают. По мнению эксперта-медиастилиста, оппозиционер использует «лобовую манипуляцию» и держит силовиков за «несообразительных» людей. Тем не менее многие сотрудники ведомств в соцсетях политика поддержали.

Илья Яшин разместил в среду в своем YouTube-канале обращение к представителям МВД и Росгвардии, где отметил, что и митингующие, и сотрудники органов на самом деле находятся на одной стороне, а власть — на другой: «Когда сотрудники полиции рассуждают про рост цен на ЖКХ, коррупцию в правительстве, нищенские зарплаты и пенсии, наши с вами мысли очень похожи». За 12 минут господин Яшин несколько раз упомянул, что и участники митингов, и рядовые правоохранители в глазах высших чиновников — «скот» и «холопы». По его словам, соответствующее отношение ведомственного начальства приводит к тому, что сотрудники в итоге кончают жизнь самоубийством, как это было недавно с главами подразделений вневедомственной охраны в Волгоградской области (облил себя бензином и поджег) и Ивановской области (повесился в сквере), по этим делам проводятся проверки. Илья Яшин также приводит в пример случай со следователем башкирского МВД Ильгизаром Ишмухаметовым в 2016 году, который пожаловался в предсмертном видео на унижения со стороны нового руководителя и застрелился. Господин Яшин напомнил и о размещенном в апреле в соцсетях видеообращении сотрудников московского ОМОНа, которых после выхода на пенсию выселяют из служебных квартир. Политик призывает военнослужащих и полицейских отказывать руководству в выполнении «преступных приказов» об избиении мирных граждан и обещает в случае прихода оппозиции к власти обеспечить силовикам «достойные условия работы».

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибанкин заявил, что «был вынужден» ознакомиться с видеороликом по просьбе “Ъ”. По его мнению, многие представленные в видео факты «передернуты». «Он приводит пример, что сотрудников ОМОНа выселяли — давно в этой истории разобрались, и там совершенно другая ситуация, не связанная с тем, что якобы их выкидывают на улицу»,— говорит господин Грибанкин. Он отметил, что росгвардейцев-пенсионеров предупреждали о выселении заранее и что, если они не освободят помещения, в них не смогут вселиться другие сотрудники. По словам господина Грибанкина, Илья Яшин призывает правоохранителей нарушать закон, но «не является авторитетом для бойцов» и своей цели не достигнет.

Доцент кафедры стилистики русского языка журфака МГУ, специалист по медиастилистике Анастасия Николаева в беседе с “Ъ” указывает на «жесткую и нетрадиционную для нашего медийного пространства лобовую манипуляцию»: «Приводятся примеры, когда бьют девушку в живот (в видео Ильи Яшина есть фрагмент с задержанием Дарьи Сосновской.— “Ъ”). Эти примеры действительно из ряда вон и не могут рассматриваться как правило». Также, по ее словам, оппозиционер говорит об общих проблемах, создает «образ общего врага» и использует «общую ненависть к богатым», перечисляя сведения о благосостоянии глав госкорпораций. По ее мнению, это «единственный удачный» прием, который «обязательно вызовет живой отклик».

Тем временем ролик выложил паблик силовиков «ВКонтакте» (300 тыс. подписчиков) «Омбудсмен полиции» (в нем рядовые сотрудники анонимно жалуются на свое начальство). Создатель группы, бывший сотрудник Центра по противодействию экстремизму майор полиции в отставке Владимир Воронцов, который сам конфликтует с МВД из-за публикаций, считает, что Илья Яшин «действительно качает лодку», но «те моменты, о которых он говорит, есть на самом деле». В опросе, опубликованном в том же паблике, приняли участие более 9 тыс. человек. 60% из них — гражданские лица, которым нравится видеообращение. 28% — силовики, которые также поддерживают мнение оппозиционера. 7% и 5% — это сотрудники органов и гражданские, которые не согласны с господином Яшиным. Под обращением политика в YouTube и в полицейском паблике уже около 6 тыс. комментариев. Диапазон мнений от «Я пенсионер МВД, мужик правильно говорит» и «Я ушел из Росгвардии, мне стыдно, что я там служил!» до «Пустослов, нечего даже рекламировать».

Напомним, что перед несогласованным шествием 31 августа на сайте Следственного комитета России появился видеоролик о том, какие последствия ждут участников подобных акций.

Владимир Хейфец