«На словах “Россия будет свободной” омоновец меня ударил дубинкой»

Я хожу на митинги с декабря 2011 года. Не могу сказать, что мне нравится митинг как времяпрепровождение, я бы с удовольствием занялся чем-то другим. Но я не вижу другого способа как-то повлиять на происходящее в стране, да и в целом выразить свою позицию по поводу того, что делается у нас неправильно — а неправильно делается у нас многое. После митинга «Он вам не Димон» 12 июня на Тверской меня задержали, в отделении даже побили, потому что я начал качать права. В общем, опыт есть.

Перед выборами в Мосгордуму я оставлял подпись за Александра Соловьева, настоящего. Но его, как известно, не допустили. И 27 июля мы с моей девушкой пошли на акцию. Ближе к шести вечера мы оказались на Рождественке — свернули туда со всеми, потому что ОМОН перекрыл Театральный проезд. Никто не знал, куда дальше идти. И вдруг прямо передо мной очень жестко крутят человека, руки за спину заламывают и голову ниже в землю отпускают. Я в общем-то рефлекторно этого парня потянул на себя — мне показалось, что хорошо бы его вытащить из этой передряги.

Это очень не понравилось товарищам из Росгвардии. Один мне тут же мне по уху заехал дубинкой, довольно сильно. Мы упали вместе с этим парнем, потому что я его все еще держал. Потом меня стали избивать. Я думаю, этого омоновца разозлило, что такая ситуация сложилась, и он решил выместить на мне свое расстройство. Поэтому он меня сильно побил дубинкой: по голове, по спине. Я потом смотрел видео — оказывается, это все происходило очень быстро. Мне-то казалось все очень медленным, возможно, это какой-то эффект адреналина. Было очень больно, я попробовал отползти, меня снова стали крутить, бить. И кто-то стал по моей спине прыгать. В какой-то момент я подумал, что сейчас меня убьют. Я помню такую мысль, что я не должен трогать омоновца ни в коем случае, потому что за такое точно могут посадить. Потом меня потащили в автозак — и на входе приложили несколько раз об дверь.

В автозаке мне стало совсем плохо. Я попросил полицейских вызвать мне скорую, они сначала согласились. Потом нас начали перегружать в другой автозак и тогда уже сказали, что ничего вызывать не собираются и меня якобы никто не бил. Про меня к тому времени написали в Twitter — тогда позвонил «Комитет против пыток», они пояснили, что я имею право сам себе скорую вызвать. Когда я узнал, в какое ОВД нас везут, я позвонил в скорую — и врачи приехали прямо вместе с автозаком.

Врач меня осмотрел и сказал, что с сотрясением мозга должны госпитализировать. Полицейские начали возмущаться — они даже не успели меня оформить. Мои друзья уже адвоката прислали, он тогда ломился в отделение, а его не пускали. Тут начался диалог между двумя ведомствами. Скорая объясняла, что она вообще-то скорая и у нее время. А полицейские говорили, что они привезли человека в ОВД и поэтому должны отчитаться. В итоге меня завели в скорую, туда зашел полицейский и попросил написать объяснение, почему я оказался на территории ОВД. Я написал, что меня полицейские избили, а все остальное — 51-я статья. На меня даже протокол оформлять не стали.

Дальше меня отвезли в Боткинскую больницу, я там пролежал до понедельника, потом меня выпустили. Клали меня с сотрясением, а потом еще зафиксировали тупую травму грудной клетки, множественные подкожные гематомы и ушибы мягких тканей в области головы, шеи, задней стенки грудной клетки, правой верхней конечности. В истории болезни врачи написали: «Со слов больного, был избит полицейским на митинге».

2 августа я подал жалобу в СКР. Я думал, конечно, отмолчаться о том, что попытался оттащить человека. Но решил написать все как было. И никакого ответа нет до сих пор. Даже обидно — какой-то ответ лучше, чем ничего. Недавно мы вместе с «Зоной права» подали жалобу в суд на бездействие СК.

В начале августа у меня была запланирована поездка на Украину — там живет моя бывшая жена с ребенком, я часто их навещаю. Поездка должна была продолжаться три дня, но продолжается до сих пор. Я бы хотел сначала получить ответ от Следственного комитета, а состояние неопределенности мне не очень нравится. Поэтому я решил, что пока мне лучше быть вне юрисдикции России.

Поначалу было страшно — в интернете начали появляться фотографии моего задержания со словами «его точно надо забрать». Потом в передаче у Соловьева кто-то из гостей заявил, что мы с девушкой работаем на Ходорковского — что неправда, конечно. Сейчас давления поменьше, но я смотрю новости и вижу, что людей до сих пор сажают. Я, конечно, очень сильно скучаю по Москве. Но пока лучше подожду ответ от СК.

Я много раз себя спрашивал, зачем я сижу здесь, может, там дома ничего со мной и не будет. Но я одну вещь понял: я очень боюсь тюрьмы. И если у меня есть риск того, что я могу туда попасть, я бы хотел его минимизировать. Притом что у меня есть из-за этого огромное чувство вины перед людьми, которые уже сидят и которые ни в чем не виноваты. Я думаю о том, смогу ли я сделать что-то для них. Но я решил, что мне пока не нужно садиться в тюрьму.