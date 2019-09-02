США ударили по прекращению огня

Свыше 50 человек погибли в результате авиаудара, нанесенного ВВС США в субботу по провинции Идлиб. Мишенью стал пункт управления террористов, связанных с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ). Российские военные выразили недовольство внезапной активностью США в зоне деэскалации. Они подчеркнули, что операция в нарушение всех договоренностей была осуществлена без согласования с Москвой и Анкарой, причем в тот момент, когда Россия и Турция договорились об очередном прекращении огня в Идлибе.

США нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб, не уведомив российскую или турецкую сторону о планируемых действиях, что является нарушением всех ранее достигнутых договоренностей, сообщили в воскресенье в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии. Это заявление стало первой реакцией Москвы на операцию США в районе Идлиба.

Согласно сообщению Пентагона, удар был направлен против лидеров группировки «Аль-Каида» в Сирии, виновных «в нападениях на граждан США, американских партнеров и ни в чем не повинных гражданских лиц».

Речь идет о группировке «Хуррас ад-Дин», созданной в прошлом году боевиками, вышедшими из «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ).

Информация об ударе по пункту управления террористов, расположенному в нескольких километрах севернее города Идлиб, появилась еще в субботу днем. По данным базирующейся в Лондоне «Сирийской обсерватории по правам человека», число погибших превысило 50 человек, среди них 24 полевых командира, большинство из которых иностранцы. Впрочем, как отмечает «Обсерватория», идентифицировать погибших и установить их точное количество пока не представляется возможным из-за мощи авиаудара. Сообщается, что пострадавшие и разрушения зафиксированы не только в лагере террористов, но и в близлежащих населенных пунктах.

О том, кто стоит за атакой, стало известно только через несколько часов после налета. Между тем авиаудар мог сорвать режим прекращения огня, который вступил в силу в шесть часов утра в субботу, а накануне был объявлен Дамаском под давлением Москвы.

«Своими действиями Соединенные Штаты поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений сорвали его»,— подчеркнули в российском Центре по примирению.





Особенно российских военных удивили и возмутили действия США на фоне «регулярных обвинений» Москвы и Дамаска со стороны Вашингтона в «неизбирательном применении авиации».

Примечательно, что буквально за несколько дней до этого и. о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн обвинил российских и военных в том, что они борются в Идлибе не с террористами, а с противниками президента Башара Асада. «Хотя мы согласны с тем, что в Идлибе есть проблема террористов, то, что мы наблюдаем, не является борьбой с террористами, а скорее оправданием для продолжения жестокой военной кампании против тех, кто отказывается принять режим Асада как он есть»,— сказал господин Коэн на заседании СБ ООН в прошлый четверг. Он также осудил Россию и Сирию за нарушение режима прекращения огня в начале августа.

Эта пауза в боевых действиях была объявлена в одностороннем порядке Дамаском и продержалась ровно три дня, после чего сирийские военные начали наступление вглубь зоны деэскалации Идлиб. На сей раз прекращение огня объявлено по инициативе Москвы и Анкары. Это стало первым результатом состоявшегося на прошлой неделе незапланированного визита в Россию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, обеспокоенного развитием ситуации в Идлибе. Напомним, что в сентябре прошлого года в Сочи Россия и Турция договорились об условиях стабилизации в Идлибе, однако большинство пунктов их совместного меморандума так и не были реализованы. Уже вернувшись из России, президент Эрдоган отметил, что события в Идлибе «разворачиваются не так, как хотелось бы».

По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, в ходе последних переговоров Россия дала гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в Идлибе, один из которых в результате операции сирийских военных оказался на территории, подконтрольной Дамаску, а другие — в зоне боевых действий. Очевидно, что были достигнуты и другие договоренности. В воскресенье в сирийских СМИ появилась информация, что Анкара активизировала переговоры между ХТШ и зонтичной структурой вооруженной оппозиции в Идлибе «Национальный фронт освобождения». Речь идет о роспуске «правительства спасения» — органов управления, созданных в Идлибе ХТШ, и передаче административного управления в этом районе оппозиции. По данным “Ъ”, Москва, как и год назад, готова оставить Идлиб под контролем умеренной оппозиции при выполнении условий сочинских договоренностей, которые, как подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров, по-прежнему в силе. Однако гарантий того, что Турции удастся сделать то, что не вышло за минувший год, нет никаких.

Марианна Беленькая