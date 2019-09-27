Комиссия Госдумы проверит материалы «Медузы», «Русской службы BBC» и «МБХ-медиа»

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучит материалы ряда СМИ, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Речь, в частности, идет об изданиях «Настоящее время», «Медуза», «Русская служба BBC», «МБХ-медиа» и «Радио Свобода».

По словам главы комиссии единоросса Василия Пискарева, о дальнейших решениях в отношении этих медиа говорить пока преждевременно. Кроме этого, комиссия направила руководству Google и Facebook вопросы о возможном вмешательстве в российские выборы, поскольку у корпорациq нет представительств в России.

Ранее эта же комиссия заявила, что обнаружила в публикациях немецкого медиахолдинга Deutsche Welle (DW) нарушения законов России и потребует лишить его аккредитации.

Напомним, комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России была создана 19 августа на внеочередном заседании Совета нижней палаты парламента по предложению лидеров фракций всех четырех парламентских партий. Ее первое заседание состоялось 23 августа. При формировании комиссии в качестве одного из примеров «вмешательства» был приведен твит Deutsche Welle со словами «Москва, выходи!». В МИД РФ посчитали эти посты призывами к участию в несанкционированных акциях.

Подробности — в материале “Ъ FM” «В Госдуме поставили аккредитацию Deutsche Welle под вопрос».