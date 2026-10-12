СКР проводит проверку после отравления двух молодых нижегородцев в автомобиле
12.10.2026, 10:57
Доследственную проверку проводят в Нижнем Новгороде по факту обнаружения тел 18-летней девушки и 19-летнего молодого человека в автомобиле в гаражном боксе. Их обнаружили еще 3 октября, сообщили в региональном СУ СКР.
Тела нашел сосед по гаражному кооперативу. Видимых повреждений криминального характера на них не обнаружили. Предварительной версией гибели людей названо отравление угарным газом.
Для установления причин смерти проводят судмедэкспертизы.