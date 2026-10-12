Главное на рынке недвижимости к утру 12 октября
Aspace заинтересовалась покупкой сети Multispace
12.10.2026, 10:58
Оператор сервисных офисов Aspace изучает возможность приобретения сети гибких офисных пространств Multispace, которую в августе 2026 года продала строительная компания Pridex частным инвесторам, пишет «Ъ». В потенциальную сделку могут войти четыре московские площадки общей площадью 18,2 тыс. кв. м. Речь идет о коворкингах Multispace Dinamo, Multispace Pravda, Multispace Tverskaya и Multispace Dubinin’Sky. По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, стоимость операционного бизнеса этих площадок составляет 800 — 950 млн руб. При заполняемости на 90% они могут приносить владельцу до 1,4 млрд руб. выручки в год.
Госкорпорация «Ростех» объявила о продаже 100% уставного капитала АО «Московский радиотехнический институт РАН». Компании принадлежит 11 зданий и два помещения общей площадью 93,6 тыс. кв. м, расположенные на участке в 10 га. Комплекс находится на Варшавском шоссе, вл. 132, рядом со станцией метро «Южная». Стартовая стоимость лота — 10 млрд руб. Торги планируется провести в середине ноября. Комплекс зданий был возведен в середине 1980-х годов для проведения экспериментальных исследований в области радиотехники и радиофизики. Сейчас здания сдаются в аренду под офисы, производственные и складские помещения.
Президентом девелоперской компании «Эталон» назначен Тонко Санкович. «Назначение отражает стратегический курс группы на повышение эффективности управления строительным циклом, системную работу с земельным банком и совершенствование бизнес-процессов», — заявили в компании. Прежний президент «Эталона» Михаил Бузулуцкий покинул пост 1 мая 2026 года. Во время переходного периода его обязанности исполнял первый вице-президент по девелопменту и строительству Юрий Бородин. Тонко Санкович работает на российском рынке с 2001 года. Занимал руководящие должности в компаниях «Масштаб», «Авгур Эстейт», «Ви Холдинг Девелопмент», Antteq. Несколько лет возглавлял направление управления недвижимостью в X5 Retail Group.
Глава Минстроя Ирек Файзуллин 9 октября провел совещание с участием представителей органов власти Москвы и Московской области, банков-кредиторов и Федеральной налоговой службы. Ирек Файзуллин заявил, что перед банками «поставлены задачи по мобилизации всех необходимых ресурсов для поддержки крупных строительных организаций». «Девелоперу необходимо направлять все выделяемые дополнительные кредитные лимиты исключительно на текущие строительные работы», — отмечается в пресс-релизе по итогам совещания.
Федеральная налоговая служба добивается признания банкротом инвестиционно-строительной компании «Аркада», работающей на рынке Владивостока с 2004 года. Арбитражный суд Приморского края принял заявление к производству. Налоговый орган требует взыскать с застройщика 81,37 млн рублей и ввести процедуру наблюдения. Рассмотрение обоснованности заявления назначено на 29 октября 2026 года.