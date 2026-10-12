Главное на рынке недвижимости к утру 12 октября

Госкорпорация «Ростех» объявила о продаже 100% уставного капитала АО «Московский радиотехнический институт РАН». Компании принадлежит 11 зданий и два помещения общей площадью 93,6 тыс. кв. м, расположенные на участке в 10 га. Комплекс находится на Варшавском шоссе, вл. 132, рядом со станцией метро «Южная». Стартовая стоимость лота — 10 млрд руб. Торги планируется провести в середине ноября. Комплекс зданий был возведен в середине 1980-х годов для проведения экспериментальных исследований в области радиотехники и радиофизики. Сейчас здания сдаются в аренду под офисы, производственные и складские помещения.