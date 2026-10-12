ТАСС: Уиткофф и Кушнер все еще планируют поездку в Россию
12.10.2026, 11:06
Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не отменяли планы посетить Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, американской стороне нужно предварительно понять позицию Украины.
«Само намерение есть, но есть сложности с пониманием позиции Киева. Они приедут, но с четким пониманием этой позиции»,— заверил собеседник агентства. На уточняющий вопрос, может ли визит состояться в ближайшие две недели, он отметил: «Все опции на столе».
О том, что господа Уиткофф и Джаред Кушнер могут приехать в Москву в ближайшие две недели, ТАСС писал на прошлой неделе. Точные даты не были известны. Axios отмечал, что даты визита не будут согласованы до тех пор, пока не решится вопрос о готовности Украины и ЕС согласовать единое предложение для России. По словам представителя Белого дома, Дональд Трамп недоволен тем, что Киев воспринимает помощь Вашингтона «как должное».