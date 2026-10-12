ТАСС: Уиткофф и Кушнер все еще планируют поездку в Россию

«Само намерение есть, но есть сложности с пониманием позиции Киева. Они приедут, но с четким пониманием этой позиции»,— заверил собеседник агентства. На уточняющий вопрос, может ли визит состояться в ближайшие две недели, он отметил: «Все опции на столе».