В Госдуме поставили аккредитацию Deutsche Welle под вопрос

В Госдуме пригрозили Deutsche Welle лишением аккредитации в России — депутатов возмутил ответ руководства немецкой телерадиокомпании на просьбу явиться на заседание комиссии парламента по расследованию вмешательства в дела страны. На нем представители Deutsche Welle должны были разъяснить появление одной из своих публикаций. Речь идет о твите со словами «Москва, выходи!», который издание разместило во время несогласованного митинга 27 июля. Депутаты посчитали это нарушением российских законов. Но глава Deutsche Welle Йоханнес Хоффманн направил в Госдуму письмо, в котором говорилось, что общаться с политическими институтами может только руководство издания. Поэтому депутатов пригласили в Германию и предложили уже там обсудить все вопросы подробнее.

Позвольте выразить несогласие с предположением о том, что Deutsche Welle могла бы содействовать в расследовании фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации. Учитывая, что наша телерадиокомпания является субъектом публичного права Федеральной Республики Германия и подотчетна немецким надзорным органам, я не вижу правовой возможности участвовать в заседании вашей комиссии представителю Deutsche Welle. Наша журналистская деятельность основывается на правилах объективного освещения событий, а это исключает какое бы то ни было вмешательство во внутренние дела других государств. Для более детального обсуждения вопроса позвольте пригласить вас в Бонн или Берлин на встречу с генеральным директором Deutsche Welle. С уважением, Йоханнес Хоффман.

В думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России заявили, что не понимают, почему Deutsche Welle не подотчетна надзорным органам по месту работы. Глава комиссии Василий Пискарев отметил, что «они ушли совсем не в ту степь». Тем не менее, депутаты все-таки рассчитывают на встречу с представителями Deutsche Welle. В противном случае медиакомпанию могут лишить аккредитации, пояснил журналистам глава комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев.

«Мы приняли решение направить повторно письмо в Германию, в Бонн, в частности, руководству Deutsche Welle с просьбой все-таки приехать и дать пояснения. У нас остались неразрешенный вопрос, и у меня, и у комиссии, и у избирателей: как так получилось, что в день, когда митинги были запрещены, телерадиокомпания публикует призыв выйти на акции? Deutsche Welle аккредитована МИДом, условием является обязанность выполнения закона РФ, это нормальная международная практика. И о том, что в этот день митинг был не санкционирован, они знали, поскольку у них на сайтах везде об этом было написано».

Впрочем, по словам управляющего партнера Коллегии медиа-юристов Федора Кравченко, иностранные издания не обязаны являться в российский парламент и объяснять особенности своей работы. Хотя в данном случае риск, что Deutsche Welle все-таки лишат аккредитации достаточно велик: «Если МИД сможет написать, по какой причине деятельность этого корпункта угрожает государственной безопасности России или порочит честь и достоинство должностных лиц или органов государственной власти, сделает работу корпункта лишь сложнее, продолжаться она все равно будет. Если мы возьмем только эти два слова “Москва, выходи!”, то они, конечно, содержат в себе некий призыв.

Иностранные радиостанции все-таки привыкли к очень высоким стандартам материалов, которые они публикуют, так как практически все они находятся под жестким контролем общества.

За материалы Deutsche Welle платит каждый немецкий налогоплательщик, поэтому дешевая непродуманная провокация здесь крайне маловероятна.

Я предполагаю, что это было некое освещение событий в Москве, в рамках которых, вполне возможно, проскочила эта фраза. Даже если подобные призывы СМИ публикуют в качестве цитат каких-то общественных деятелей, политиков, это действительно могут рассматриваться как административное правонарушение. Представители Deutsche Welle не обязаны в данном случае являться в Госдуму, чтобы давать разъяснения. Депутаты имеют право направлять запросы, но за непредоставление информации предусмотрена лишь некая символическая ответственность. Российская парламентская комиссия пытается копировать аналогичную практику Конгресса и Сената США. Но если глава Госдумы господин Володин не изменит наше законодательство, то такие опции в России останутся абсолютно декоративными и консультативными».

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Кроме того, члены думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России направили приглашение послу США в России Джону Хантсману. Его хотят спросить о том, почему в официальных аккаунтах диппредставительства была размещена информация о маршруте несанкционированной акции в Москве. Ранее сам Джон Хантсман назвал этот пост «консульским оповещением», а не вмешательством во внутренние дела России.

Владислав Викторов