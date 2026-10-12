ТАСС: против бывшего замглавы Ростовской области Окунева возбудили второе дело

По версии следствия, чиновник создал условия мнимой конкуренции в 53 конкурсных процедурах на выполнение дорожных работ. Это привело к поддержанию цен контрактов на 1,94 млрд руб. В эту же сумму следствие оценивает незаконный доход, полученный господином Окуневым. Помимо этого, почти 40 млн руб. обвиняемый легализовал при покупке грузовых машин, зарегистрированных на его родственников и переданных в аренду госкомпании через аффилированное предприятие ООО «Транснеруд-Юг».