ТАСС: против бывшего замглавы Ростовской области Окунева возбудили второе дело
12.10.2026, 10:56
Следователи возбудили уголовное дело о легализации денег или имущества в отношении бывшего замгубернатора Ростовской области Владимира Окунева, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Господин Окунев уже находится в розыске по делу о превышении должностных полномочий.
По версии следствия, чиновник создал условия мнимой конкуренции в 53 конкурсных процедурах на выполнение дорожных работ. Это привело к поддержанию цен контрактов на 1,94 млрд руб. В эту же сумму следствие оценивает незаконный доход, полученный господином Окуневым. Помимо этого, почти 40 млн руб. обвиняемый легализовал при покупке грузовых машин, зарегистрированных на его родственников и переданных в аренду госкомпании через аффилированное предприятие ООО «Транснеруд-Юг».
В декабре 2025 года СКР заочно предъявил обвинение бывшему замгубернатора в превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции, сообщал «Ъ-Ростов». Как утверждает ведомство, Владимир Окунев через доверенных лиц фактически контролировал конкурирующую компанию на рынке дорожных услуг. У господина Окунева сотрудники Генпрокуратуры обнаружили 37 грузовых седельных тягачей и полуприцепов. Незаконно занимаясь автобизнесом вместе со своим заместителем, чиновник, по версии надзора, стал обладателем многомиллионного состояния, которое было вложено в недвижимость, в том числе в элитное жилье в Москве. Его имущество изъяли в доход государства.