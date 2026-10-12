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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Происшествия

ТАСС: против бывшего замглавы Ростовской области Окунева возбудили второе дело

12.10.2026, 10:56
Следователи возбудили уголовное дело о легализации денег или имущества в отношении бывшего замгубернатора Ростовской области Владимира Окунева, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Господин Окунев уже находится в розыске по делу о превышении должностных полномочий.
Бывший заместитель главы Ростовской области Владимир Окунев (третий слева)

Бывший заместитель главы Ростовской области Владимир Окунев (третий слева)

Ростовское отделение партии «Единая Россия»

По версии следствия, чиновник создал условия мнимой конкуренции в 53 конкурсных процедурах на выполнение дорожных работ. Это привело к поддержанию цен контрактов на 1,94 млрд руб. В эту же сумму следствие оценивает незаконный доход, полученный господином Окуневым. Помимо этого, почти 40 млн руб. обвиняемый легализовал при покупке грузовых машин, зарегистрированных на его родственников и переданных в аренду госкомпании через аффилированное предприятие ООО «Транснеруд-Юг».
В декабре 2025 года СКР заочно предъявил обвинение бывшему замгубернатора в превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции, сообщал «Ъ-Ростов». Как утверждает ведомство, Владимир Окунев через доверенных лиц фактически контролировал конкурирующую компанию на рынке дорожных услуг. У господина Окунева сотрудники Генпрокуратуры обнаружили 37 грузовых седельных тягачей и полуприцепов. Незаконно занимаясь автобизнесом вместе со своим заместителем, чиновник, по версии надзора, стал обладателем многомиллионного состояния, которое было вложено в недвижимость, в том числе в элитное жилье в Москве. Его имущество изъяли в доход государства.
Подробности — в материале «Ъ» «Вице-губернатор вложился в грузоперевозки».
Отмывание денег
Ростовская область