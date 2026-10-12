Окно в Европу прикрывают
Чего ждать россиянам от новых визовых ограничений ЕС
12.10.2026, 11:02
Евросоюз ужесточает риторику по вопросу виз для россиян. Новые предложения по ограничениям могут представить в январе, утверждают источники Politico. По их словам, новые правила должны усилить защиту ЕС от гибридных угроз.
Ранее Польша, Швеция и Эстония выступили за ограничения на въезд российских военных, которые участвовали в боевых действиях на Украине. В июне за ужесточение визовой политики высказались девять стран ЕС, а также Норвегия и Исландия. В 2025 году россияне получили около 480 тыс. туристических шенгенских виз, в том числе многократных, пишет Politico. Выдачу последних Евросоюз существенно ограничил еще в 2025 году.
А 12 октября главы МИД стран ЕС обсудят новые меры, в том числе в отношении российских дипломатов.
Впрочем, полная отмена Шенгена пока маловероятна, считает основатель визового центра «ЭкспертВиз» Юрий Певзнер:
«С февраля 2026 года идет ужесточение визового режима Евросоюза по отношению к россиянам. Это понятно и, с точки зрения Евросоюза, оправдано. Я считаю, что это вполне возможно, хотя оцениваю как маловероятное, что будет полный запрет на выдачу виз россиянам. Надо еще понимать, что, кроме ухудшения статистики отказов, уменьшается и количество запросов, потому что выезд в европейскую зону для россиян стал значительно дороже и сложнее. Нет прямых путей сообщения, надо ехать на перекладных. Безусловно, запросов на шенгенские и на визы в другие страны Евросоюза стало меньше. Самих запросов стало меньше. А процент отказа продолжает расти».
10 октября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выступил за полный запрет на выдачу россиянам туристических шенгенских виз. Он намерен предложить эту меру на заседании Европейского совета. Орпо объяснил инициативу угрозой диверсий. По его мнению, допуск туристов из России противоречит укреплению европейской безопасности. Шансы убедить остальные страны ЕС у Хельсинки есть, заметил “Ъ FM” руководитель российских программ Финского института международных отношений Аркадий Мошес:
«Вероятность такая, безусловно, существует, потому что политика должна быть единой. До сих пор, начиная с 2022 года, единой она не была. Некоторые страны свели выдачу виз к минимуму, а в других — какие-то изменения были, но, безусловно, продолжали выдаваться несколько сот тысяч туристических виз в год. Понятно, что до бесконечности это продолжаться не могло. Сейчас делается новая попытка привести ситуацию к общему знаменателю.
Мы видим, что согласование новых санкций затрудняется, а визовая политика у них в резерве в плане ужесточения.
Финляндия выступает зачинщиком, хотя, насколько я понимаю, она здесь тоже не едина. Я думаю, что существует пять-шесть, может быть, восемь стран, которые хотели бы ужесточения.
Но визуально здесь действительно так: Финляндия на сегодняшний момент является единственной страной Европейского союза, чья двусторонняя граница с Россией полностью закрыта. Финляндия потихонечку начинает вкатываться в избирательную кампанию, выборы будут в апреле. Получается, что вопрос о закрытой границе с Россией, наверное, может стать одним из ее вопросов.
Что касается возможности ограничить въезд лишь для некоторых категорий граждан РФ, то мне это кажется маловероятным. В этом случае потребуется огромный объем работы. Хорошо, вы введете графу в анкету и будете каждый раз проверять. Это очень трудозатратно. Гораздо проще ввести всеобщий бан».
Еще летом еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер призвал страны ЕС сократить выдачу виз россиянам. Теперь в интервью Politico он объяснил свою позицию угрозами безопасности. По словам чиновника, никогда нельзя знать наверняка, кто именно приезжает в Европу под видом туриста. “Ъ FM” направил запрос в Еврокомиссию с просьбой подтвердить или опровергнуть содержание статьи Politico.