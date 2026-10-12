Окно в Европу прикрывают

«С февраля 2026 года идет ужесточение визового режима Евросоюза по отношению к россиянам. Это понятно и, с точки зрения Евросоюза, оправдано. Я считаю, что это вполне возможно, хотя оцениваю как маловероятное, что будет полный запрет на выдачу виз россиянам. Надо еще понимать, что, кроме ухудшения статистики отказов, уменьшается и количество запросов, потому что выезд в европейскую зону для россиян стал значительно дороже и сложнее. Нет прямых путей сообщения, надо ехать на перекладных. Безусловно, запросов на шенгенские и на визы в другие страны Евросоюза стало меньше. Самих запросов стало меньше. А процент отказа продолжает расти».