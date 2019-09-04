Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании вмешательства в российские выборы

Глава администрации генеральной дирекции немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle Йоханнес Хоффманн отказался участвовать в расследовании иностранного вмешательства во внутренние дела России. Телерадиокомпания пригласила главу соответствующей комиссии Госдумы Василия Пискарева приехать в Бонн или Берлин «для более детального обсуждения вопроса».

«Учитывая, что наша телерадиокомпания является субъектом публичного права ФРГ и в этой связи подотчетна немецким надзорным органам, я не вижу правовой возможности участвовать в заседании вашей комиссии представителю Deutsche Welle»,— цитирует сайт Госдумы письмо господина Хоффманна на имя Василия Пискарева.

В письме также говорится о том, что сотрудники московского бюро Deutsche Welle не могут контактировать с политическими институтами, поскольку это в исключительной компетенции генеральной дирекции вещателя.

Deutsche Welle отвергла причастность к вмешательству в российские выборы. «Наша журналистская деятельность основывается на правилах объективного освещения событий. А это исключает какое бы то ни было вмешательство во внутренние дела других государств»,— заявил господин Хоффманн.

Первое заседание комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ прошло в Госдуме 23 августа. Ради этого мероприятия депутатам пришлось экстренно прервать летние отпуска.

При формировании комиссии МИД, Совет федерации и председатель Госдумы Вячеслав Володин упоминали лишь о двух конкретных случаях «вмешательства»: о сообщении в Twitter консульского управления Госдепартамента США с предупреждением гражданам США избегать мест готовящихся несанкционированных акций в Москве, а также о твите немецкого канала Deutsche Welle со словами «Москва, выходи!». В МИДе посчитали эти посты призывами к участию в несанкционированных акциях.

Подробнее о работе комиссии читайте в публикации “Ъ”.