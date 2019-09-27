Шансы на возвращение курилок ограничивают

Министерство здравоохранения предложило установить ограничение в своих поправках к законопроекту о возврате курительных комнат в авиагавани, пишет газета «Известия». Госдума в июле приняла его в первом чтении. Документ позволит создавать специальные помещения внутри зданий — для зарегистрированных пассажиров, работников авиакомпаний и аэропортов.

В Минздраве уточнили, что это должны быть изолированные комнаты с непрозрачными стенами, чтобы другие пассажиры не видели дымящих. А ставить их можно будет только в зонах для зарегистрированных на рейс пассажиров, которые прошли предполетный досмотр, либо для тех, кто следует транзитом.

Каждая авиагавань должна сама решать, сколько именно создавать у себя курительных комнат, считает исполнительный директор Международной ассоциации аэропортов Сергей Никотин: «Количество курительных комнат должно определяться объемом пассажиропотока в аэропорте и стратегией его развития. Шереметьево вышел на уровень 50 млн пассажиропотока в год. Есть аэропорты условно большие, у которых объем 1-1,5 млн пассажиров в год. Очевидно, что количество этих курительных комнат и потоки, будь это международный транзитный трафик или ориентированный на внутреннего российского пассажира, определяют необходимое количество курительных комнат. Кроме того, система организаций этих помещений разная. Это могут быть и какие-то коллективные, и компактные помещения на одного-двух человек, индивидуальная капсула. Поэтому то, что предлагает Минздрав — две комнаты, представляется не совсем корректным».

При этом в Минздраве предложили, что бы курительные комнаты располагались как можно дальше от пунктов досмотра пассажиров, а также выходов на посадку и из самого аэропорта. Однако такое решение вряд ли оградит некурящих пассажиров от тех, кто любит подымить в неположенных местах, считает автор законопроекта о возврате курилок в авиагавани депутат Госдумы Сергей Боярский: «Если мы спрячем курительные кабины так, что их будет не найти, мы не решим проблему курения в санитарных комнатах, ради которых и были предложены эти изменения. Это законопроект, который должен вернуть чистый воздух в общественное пространство, поэтому во всем должен быть здравый смысл.

От того, что мы их спрячем в самый дальний угол, курить у нас меньше не станут, и курильщики будут по-прежнему дымить в туалетах.

Нам нужно сделать так, чтобы им было удобно и комфортно добираться до тех мест, где они смогут, никому не мешая, в специальных помещениях, оснащенных вентиляцией, удовлетворить свою потребность».

В Роспотребнадзоре не поддержали проект Минздрава — там изначально выступали против появления курилок в аэропортах. При этом в Минтрансе и Минэкономразвития согласовали такие предложения.