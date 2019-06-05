На всех парах

Еще десять лет назад курильщиками себя называл 41% совершеннолетнего населения России, сейчас, утверждает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), только 33% сообщают о регулярном потреблении никотинсодержащей продукции. Количество курильщиков и потребление сигарет в стране продолжают сокращаться, и, судя по всему, происходит это как за счет полного отказа от курения, так и за счет перехода части потребителей на альтернативные средства доставки никотина.

Треть населения курит

Мониторинг ситуации по количеству курильщиков в России регулярно проводится различными государственными и негосударственными аналитическими организациями с середины 90-х годов прошлого столетия. Несмотря на то что методики и результаты исследований могут отличаться, эксперты сходятся во мнении: количество курильщиков в России продолжает снижаться. В 2009–2018 годах ВЦИОМ проводил регулярные всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» для того, чтобы отследить, как меняется отношение россиян к сигаретам и другим никотинсодержащим продуктам. «Мы регулярно задаем вопросы, курите вы или нет, и если да, как часто. Если в 2009 году 41% опрошенных в возрасте 18 лет и старше говорили, что "да, курю", то сегодня, 10 лет спустя, эта доля сократилась на четверть»,— сообщил в ходе презентации исследования 2019 года генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров.

Одновременно данные исследования фиксируют более медленное снижение доли заядлых курильщиков. Если в 2009 году 21% респондентов говорили, что выкуривают пачку сигарет в день или больше, то в 2017 году доля таких опрошенных сократилась до 20%, а по данным майского опроса — до 19%. Для сравнения: доля выкуривающих несколько сигарет в день с 2009 года снизилась с 16% до 9%, а доля курящих сигареты совсем редко за десять лет снизилась с 4% до 3%. Одновременно данные показывают значительное увеличение числа респондентов, заявивших об отказе от курения: их доля c момента проведения исследования в 2009 году выросла с 8% до 20%.

Традиционное начало

Другое исследование, проведенное ВЦИОМом по телефону в апреле—мае 2019 года среди 6 тыс. жителей шести крупных городов, показало, что подавляющее большинство россиян (95%) начинают знакомство с никотином именно с курения сигарет.

Более консервативными в этом вопросе являются женщины, 97,3% из которых начали регулярное употребление никотина с сигарет. Среди мужчин доля таких респондентов составила 93,3%. Среди курящих респондентов в возрасте от 50 лет и старше сигареты как способ приобщения к курению назвали 96,8%, в возрастной группе 40–49 лет с курения сигарет начали 96,3%, а в группе 30–39 лет — 95,9%. Среди молодежной аудитории в возрасте 18–29 лет 90,1% респондентов назвали сигареты причиной начала регулярного потребления никотина.

Еще 3% россиян начинали стаж курильщика с других табачных изделий, к которым составители исследования отнесли в том числе трубки и самокрутки, 0,8% опрошенных на первых порах использовали электронные сигареты, а 0,4% респондентов начали потреблять никотин с систем нагревания табака.

В целом из общего числа курильщиков 88% респондентов останавливают свой выбор на сигаретах, 4% используют электронные сигареты, 8% предпочитают системы нагревания табака. Эксперты отмечают, что при этом 21% респондентов употребляют одновременно более одного вида продуктов.

«Общая тенденция — это снижение уровня курения: тут ничего нового нет, она продолжается примерно десятилетие и только развивается. Но есть и вторая тенденция: кто-то бросает курить сразу, переходит на менее вредные способы, например средства нагревания табака или электронные сигареты»,— отмечает господин Федоров. Он подчеркивает, что эксперты ВЦИОМа практически не обнаружили тех, кто начинает потребление никотина с альтернативных форм курения, и полученные результаты в 0,8% и 0,4% находятся в рамках погрешности. «Критики новых альтернативных форм курения говорят о том, что они ничем не лучше сигарет и папирос, но наше исследование показало, что первая затяжка везде и всегда начинается с традиционных сигарет, а не альтернативных продуктов»,— настаивает он.

Количество курильщиков традиционных сигарет остается стабильным, а рост потребления систем нагреваемого табака и электронных средств доставки никотина не всегда происходит методом замещения одной формы потребления никотина другими, отмечает член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков. «Согласно данным GATS 2016 (Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака, проведенный Росстатом по методике Всемирной организации здравоохранения), распространенность использования электронных средств доставки никотина (ЭСДН) среди взрослых старше 15 лет на тот момент уже была 3,5%, а согласно "Глобальному обследованию об употреблении табака среди молодежи (GYTS)", в 2015 году среди подростков 13–15 лет ЭСДН использовали 8,5% (10,3% мальчиков и 6,8% девочек)»,— приводит пример господин Зыков.

Задать вопрос правильно

Главный редактор информагентства «Русский табак» Максим Королев отмечает, что в целом результаты проведенного ВЦИОМом исследования коррелируют с данными GATS, согласно которым в России курят 30,9% человек. Разницу в полученных цифрах господин Королев объясняет тем, что опрошенные ВЦИОМом уже достигли совершеннолетия, в то время как в исследование Росстата включены молодые респонденты в возрасте 15 лет.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков обращает внимание, что вопросы ВЦИОМа, заданные респондентам в ходе опроса, сформулированы четко и исключают возможность получения заранее определенного ответа. «Тенденции, которые были выявлены в этом опросе, в первую очередь по снижению потребления, действительно соответствуют реальности»,— уверен он. Как отмечает господин Федяков, одновременно наблюдается рост количества запросов и интереса к здоровому образу жизни. По данным Infoline, за последний год количество запросов по слову «фитнес» увеличилось на 40%. «Даже если вычесть из этой цифры 10% естественного прироста аудитории, то мы получаем увеличение на треть в чистом остатке»,— пояснил глава агентства.

Особенности государственного регулирования

Иван Федяков считает, что данные опроса, проведенного ВЦИОМом, свидетельствуют об успешности мер, принимаемых государством для сокращения числа курильщиков. По его мнению, проводить такие исследования необходимо и для того, чтобы не перегнуть палку при принятии новых решений по дальнейшему регулированию рынка. В качестве примера глава Infoline приводит историю с обсуждением запрета на продажу табачных изделий в киосках и небольших торговых объектах, который скорее был направлен на защиту интересов крупного ритейла, чем на борьбу с распространенностью курения. В числе прочих ограничений это предложение содержалось в пакете мер, предложенных Минздравом в период подготовки закона об ограничении потребления табака. Как поясняет эксперт, проведенное в то время исследование показало: запрет на продажу сигарет в мелкой рознице в пользу гипермаркетов приведет к обратному эффекту и будет стимулировать избыточное потребление из-за того, что люди покупают продукцию не тогда, когда в ней есть потребность, а про запас. «Такие меры нужно обсуждать с бизнес-сообществом, потому что зачастую они не связаны с борьбой за здоровье или даже являются вредными»,— уверен он.

Сейчас таким камнем преткновения является вопрос регулирования рынка альтернативной никотинсодержащей продукции, о чем ведутся споры уже несколько лет. Пока рынок электронных систем доставки никотина законодательно не регулируется и их потребление никак не ограничено. Для производителей действуют лишь стандарты на нагреваемый табак и на жидкости для электронных систем доставки никотина, однако их применение является добровольным.

В июне 2018 года пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Козака сообщил о решении правительства отказаться от идеи раздельного регулирования для традиционных сигарет и инновационных видов продукции. В свою очередь, производители этой продукции полагают, что такой подход может сильно затормозить развитие индустрии альтернативных форм доставки никотина с пониженным риском для здоровья, объем которой по итогам 2018 года превысил 40 млрд руб., или 2,5% от общего рынка табачной продукции.

По мнению вице-президента Philip Morris International (PMI) в России Сергея Слипченко, использование курильщиками никотинсодержащих продуктов в качестве альтернативы традиционным сигаретам говорит о необходимости научно обоснованного регулирования такой продукции. «При этом важно продолжать мониторинг трендов потребления, чтобы удостовериться, что инновационные продукты достигают именно своей целевой аудитории и используются совершеннолетними курильщиками как полная замена сигаретам»,— подчеркивает он.

Кроме того, по мнению директора департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» Яны Гуськовой, составление объективной картины о необходимости регулирования такого рынка требует широкомасштабного исследования о степени риска продукции и ее влиянии на здоровье потребителя.

Виктория Андреева