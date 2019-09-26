Балконы очистят от дыма и огня

МЧС подтвердило запрет на курение на балконах. Ранее правительство утвердило изменения в правилах противопожарного режима. Документ запрещает использовать открытый огонь на балконах квартир, общежитий и гостиниц. Штрафовать за это будут уже с 1 октября. К чему готовиться курильщикам? Разбирались Николай Долгополов и Владимир Соколов.

Борьба с курением за последние годы стала едва ли не национальной идеей. Сначала чиновники запретили курить около подъездов, потом на лестничных клетках. Теперь законодатели добрались и до балконов. Все это ради пожарной безопасности, говорят в правительстве. Но юристы призывают не поднимать панику раньше времени. Скорее всего, речь идет о действительно открытом огне — кострах и мангалах, а закурить можно и в квартире и лишь потом выйти на балкон. Но если дым мешает соседям, то можно получить иск, объясняет член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков:

«Антитабачным законом запрещено курение в общественных местах, в помещениях. Балконы в этом списке не фигурируют, поэтому санкции для тех, кто там курит, будут иными, чем предусмотрены для нарушителей ФЗ-15. Это уже будет несоблюдение правил противопожарного режима. Для людей, которые страдают от табачного дыма из-за курения соседей на балконах, когда дым проникает к ним в квартиру, и они становятся пассивными курильщиками, появился еще один действенный механизм разрешения ситуации, помимо обращения в суд. Кроме того, эта мера крайне важна и в плане профилактики пожаров — курение на балконе действительно может являться их причиной. Зачастую брошенные окурки попадают на балконы, расположенные ниже, что приводит к возгораниям в квартирах ничего не подозревающих соседей».

Любителей покурить на балконе наказывали и раньше. Два года назад суд заставил жильца одного из новосибирских домов выплатить соседу 5 тыс. руб. Но партнер юридической фирмы ЮСТ Александр Боломатов считает, что поправки в противопожарные правила вряд ли помогут решить конфликты между соседями. Такие частные случаи, как в Новосибирске, все равно будут решаться через многолетние судебные тяжбы, уверен юрист: «Курение — это же тление. Когда говорят об открытом огне, то имеют в виду барбекю — у нас иногда это делают.

За какие-то редкие моменты, связанные с периодическим курением, вряд ли будут наказывать.

Что касается ситуации, связанной с привлечением курильщика к материальной ответственности за создание невозможных условий для проживания, стоит отметить, что есть многие вещи, которые в условиях многоквартирного дома могут помешать соседям».

Теоретически пожарные смогут назвать открытым огнем даже свечу и выписать за нее штраф, но зафиксировать правонарушение будет крайне трудно, говорит эксперт по пожарной безопасности Константин Калужин: «Какой-то административный штраф должен быть предусмотрен. Когда ввели запрет на курение в жилых домах, то наказывали единицы, ведь в любом случае нужно основание для привлечения к ответственности и разрешение войти в квартиру. Можно зафиксировать факт правонарушения, засняв все на видео или фото, но в дом жилец может не пустить — это его право».

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Кстати, от правил противопожарного режима пострадают не только курильщики, но и священники. Им правительство ограничило право использовать свечи и лампады, особенно если речь идет о деревянных церквях.

В Госдуме предлагают восстановить курильщиков в некоторых правах, в частности, вернуть курилки в аэропорты. Законопроект приняли в первом чтении этим летом. В ближайшее время депутаты должны будут обсудить поправки к документу.