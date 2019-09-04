«Загадочную болезнь» связали с вейпами

Все больше людей в США заражаются неизвестной болезнью — один человек погиб, более 200 пострадали. Эксперты считают, что заболевание вызвано тем, что пациенты курили вейпы. Американские СМИ называют начавшуюся эпидемию «химической пневмонией». Что конкретно стало ее причиной? И угрожает ли опасность российским пользователям вейпов? Тему продолжит Глеб Силко.

Заголовки американских СМИ последние несколько недель по-настоящему пугают читателей: статьи содержат такие обороты, как «неизвестная эпидемия», «загадочная болезнь», «сотни пострадавших». Симптомы и правда тревожные: сильная одышка, лихорадка и рвота. Это похоже на типичное начало фильма про зомби, но происходит на самом деле. Правда, причину исследователи эпидемии видят в вейпах, позиционирующих себя безопасными. Эта разновидность электронных сигарет всегда была предметом для споров: их сторонники убеждали, что такое курение — точнее, парение — наносит организму намного меньше вреда, чем традиционные сигареты. Противники настаивали: жидкости, которыми заправляют вейпы, плохо изучены, а значит, потенциально опасны.

И теперь у последних может появиться документальное подтверждение этой точки зрения. Пострадавшие от эпидемии — более 200 человек – проводят недели на аппарате искусственной вентиляции легких. Все они курили электронные сигареты или вейпы. Однако врачи пока не берутся в точности назвать причины неизвестной болезни, отмечает обозреватель телеканала CNN Санджей Гупта. По его мнению, на ситуацию могут влиять два фактора: «Во-первых, причина может быть в самих вейпах, в курительных смесях содержатся особые масла. Одно время были опасения, что они могут навредить легким. Но есть и другое предположение: люди часто добавляют в курительные смеси другие вещества — например, марихуану. Так что неизвестно, что именно употребляли пострадавшие, — вызвана ли болезнь самим вейпом, маслами или сторонними веществами. Необходимо понять это, ведь случаев становится все больше».

Власти пока ограничились предупреждением: попросили американскую молодежь не покупать нелегальные смеси. И наверняка причина эпидемии — именно в некачественной продукции, считает председатель правления Альянса участников русского рынка электронных никотиновых систем Максим Королев: «Это нелегальная продукция, из экономии или из желания экспериментировать приобретенная где-то на черном рынке или на каких-то подпольных производствах. То же самое, когда люди получали увечья из-за того, что взрывались батарейки в вейпах. Когда начали выяснять, что это такое, оказалось, элементы эти батареечные были не сертифицированы, непонятно откуда взятые. Если поставлено все штатное и производитель известен, то ничего не происходит.

То, что люди используют что попало для парения, это не означает, что производители этих продуктов подвергают их какому-то риску».

В России регулирование использования вейпов законодатели и общественники обсуждают последние несколько лет. Пока федеральные власти спорят, в регионах выпускают местные нормы, запрещающие, например, продажу вейпов и жидкостей для них несовершеннолетним, а также ограничивают места, где такие устройства можно курить. Но идеальная картина – это полный запрет вейпов в России, считает член координационного совета по борьбе с табаком Минздрава России Алексей Шабашов: «Это новый и неизведанный способ доставки наркотиков в человеческий организм. Про то, что никотин – наркотик, уже никто в мире не спорит: это как общее место, это признано рамочной конвенцией ВОЗ. Он вызывает наркотическую зависимость, по силе которая занимает второе место после героиновой. И придумано новое устройство, — разработчики уверяют, что оно безопасное. Мы понимаем, что оно небезопасное. Насколько небезопасное, можно будет выяснить только в исследованиях, а их еще нет. Есть не очень надежные краткосрочные наблюдения, которые показывают, что эти устройства не безразличны человеческому организму. Несомненно, вред они наносят».

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В прошлом году в Россию пришел лидер американского рынка электронных сигарет – компания Juul. Она считает, что Россия в этом отношении очень привлекательна, и даже планирует локализовать производство вейпов. Как прогнозируют аналитики консалтинговой компании Euromonitor International, российский рынок вейпов и электронных сигарет к 2023 году вырастет в пять раз — до $3,7 млрд.