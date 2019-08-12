5G восточной частоты

Из-за дефицита частот ключевым диапазоном для создания сетей 5G в России может стать 4,4–4,99 ГГц, непопулярный в большинстве стран, за исключением Китая и Японии. Нехватку иностранного оборудования и смартфонов для этого диапазона в правительстве рассчитывают восполнить за счет отечественной промышленности, не исключая, впрочем, и «отставания от прогресса». Такой сценарий грозит удорожанием оборудования, задержкой в строительстве сети 5G и проблемами у абонентов в роуминге, предупреждают участники рынка.

Минкомсвязь предложила рассматривать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения стандарта связи 5G, следует из обновленного проекта концепции развития этой технологии до 2020 года (есть у “Ъ”). Возможность использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G в России не исключается, но при его конверсии.

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На частотах 4,4–4,99 ГГц появляется возможность построения сетей 5G главным образом на отечественном оборудовании, говорится в проекте. Появление иностранных аналогов в ближайшие три-пять лет маловероятно: согласно документу, спрос на подобную технику будет невысоким, поскольку такие частоты рассматриваются для 5G только в Китае и Японии.

Вся индустрия ориентирована на 3,4–3,8 ГГц, поэтому выбор частот 4,4–4,99 ГГц приоритетными для 5G связан с риском «отставания от прогресса», признают в Минкомсвязи. Впрочем, работа с российскими производителями телекоммуникационного оборудования уже ведется, заверил представитель министерства, в ноябре будет представлен доклад о степени их готовности. В Минпромторге сообщили, что создают консорциум, в который войдут предприятия, занимающиеся и разработкой софта, «железа» и электронной компонентной базы. «Консорциум должен будет сформировать полную продуктовую линейку оборудования для сетей 5G, в которую войдут и пользовательские устройства»,— сообщили в министерстве. Инфраструктурное оборудование для сетей 5G планирует, в частности, производить «Ростех».

8 августа проект концепции рассмотрела рабочая группа по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика». По словам представителя АНО, эксперты были обеспокоены выбором Минкомсвязи.

«Кроме возможного отставания по срокам создания инфраструктуры сетей 5G это решение несет риски увеличения стоимости конечного абонентского оборудования»,— говорит представитель АНО. Текущая версия проекта будет доработана в течение двух-трех недель с учетом полученных рекомендаций, ожидает он.

Идею Минкомсвязи раскритиковали и операторы. Подобное решение как минимум приведет к задержке и удорожанию строительства, предупреждают в «Ростелекоме». Единственным экономически оправданным диапазоном для развития 5G является 3,4–3,8 ГГц, утверждают представители «МегаФона», «Вымпелкома» и МТС. На рынке нет оборудования, работающего в диапазоне 4,4–4,9 ГГц, поскольку в мире эти частоты для запуска сетей 5G не востребованы, и сетевое и терминальное оборудование для него будет заведомо дорогое, пояснил представитель Tele2. Нет и отечественных производителей, имеющих опыт разработки, и масштабного производства оборудования для сетей 2G/3G/4G, подчеркнули в компании. Учитывая нынешнее состояние радиоэлектронной промышленности России, налаживание в ближайшие годы производства всей линейки отечественного оборудования 5G по полному циклу вне зависимости от диапазона представляется маловероятным, скептичен собеседник “Ъ” в одном из федеральных операторов.

По сравнению с 3,5 ГГц затраты на развертывание равного по качеству сегмента в предложенном Минкомсвязью диапазоне будут минимум в полтора раза выше, оценивает ведущий эксперт по беспроводным технологиям Huawei в России Дмитрий Конарев. По его словам, Huawei производит оборудование в диапазоне 4,8–4,9 ГГц для China Mobile, но для более низких частот планов производства оборудования пока нет. «Это не значит, что они не появятся, для этого нужен заказчик уровня China Mobile»,— подчеркнул Дмитрий Конарев. ZTE проводит исследования и тестирования в том числе и в диапазоне 4,4–4,99 ГГц, но его сложно назвать приоритетным, отмечает старший вице-президент ZTE Russia Тигран Погосян. В Ericsson не видят интереса заказчиков в этом диапазоне, сообщил эксперт компании по развитию 5G Георгий Муратов. «Выпадение этого диапазона из глобальной экосистемы может привести к увеличению стоимости устройств, замедлению реализации инновационных технологий, а также к проблемам совместимости для роуминговых абонентов»,— предупредил он.

Юлия Тишина