Смартфоны остались в запасе

Импорт смартфонов и кнопочных телефонов в Россию сократился в первом полугодии на 3%, подсчитали в GS Group. По данным аналитиков, особенно резкое падение поставок — на 44% во втором квартале — произошло в бюджетном ценовом сегменте до 7 тыс. руб., в том числе у брендов BQ, Texet и Inoi. На ситуацию повлияла чересчур оптимистичная оценка потенциала рынка, признают его участники.

В первом полугодии 2019 года в Россию было импортировано 20,7 млн мобильных телефонов, это на 3% меньше, чем годом ранее, сообщается в отчете аналитического центра GS Group (есть у “Ъ”). Падение отгрузок произошло во втором квартале, в котором они снизились на 19%, после роста на 16% год к году в январе—марте. С апреля по июнь особенно заметно, на 44%, упал импорт кнопочных телефонов и низкобюджетных смартфонов по цене до 7 тыс. руб. Всего за полугодие в Россию было импортировано 7,7 млн таких устройств (37% от общего количества).

В первом квартале в сегменте низкобюджетных смартфонов лидировал российский бренд Inoi, один из поставщиков смартфонов на отечественной операционной системе «Аврора» для чиновников, писал “Ъ” 18 июня. С января по апрель в Россию было импортировано около 800 тыс. устройств Inoi, в основном кнопочных телефонов. Но во втором квартале поставки начали падать и почти прекратились в июне, совокупно за квартал не дотянув и до 100 тыс. штук, говорится в отчете GS Group. Бренд Texet, занимавший второе место в сегменте, сократил поставки на 11%, до 827 тыс., а лидер предыдущих лет BQ — на 48%, до 746 тыс. Поставки брендов Dexp и Nokia сократились год к году в два раза, до 450 тыс. устройств каждой марки, аналогичную динамику падения показал бренд Fly, отгрузивший 240 тыс. телефонов. Поставки в этом сегменте выросли у немногих производителей: у бренда Maxvi — на 4%, до 645 тыс., у Philips — на 24%, до 536 тыс.

Александр Малис, тогда — президент «Связного», 19 ноября 2018 года («Ведомости») Мы слишком много времени проводим в смартфоне, и разница между устройствами, которые стоят 5 тыс. руб. и 30 тыс. руб., очень большая

«Ставка импортеров на падение доходов населения оказалась неверной: потребителю нужен современный смартфон, а не кнопочный телефон»,— полагает руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. К тому же из-за проблем у Huawei сегмент потерял один из локомотивов, добавляет он. Huawei во втором квартале сократила поставки смартфонов в Россию на 15,1%, уступив первое место на рынке южнокорейской Samsung, сообщала 29 августа IDC. На ситуацию повлиял запрет правительства США на работу с Huawei американских компаний, включая Google, разрабатывающую мобильную операционную систему Android.

В этом году рынок действительно хуже ожиданий, подтверждает источник “Ъ” в одном из ритейлеров. Начиная с июля есть падение к прошлому году в количестве проданных смартфонов, утверждает он. Перспективы 2019 года были оценены чересчур оптимистично, соглашается директор департамента «Мобильные средства связи» «Марвел-Дистрибуции» Павел Вьюков. По его словам, еще в конце 2018 года было ввезено слишком много устройств, которые до сих пор остаются в большом количестве у вендоров и дистрибуторов. Ситуация может сохраниться до конца года, полагает он.

Падение импорта может отразиться на продажах через несколько месяцев, поясняют представители крупных сетей. Но покупатели уже стали реже приобретать устройства стоимостью до 10 тыс. руб., подтверждают в МТС.

Спрос на смартфоны до 5 тыс. руб. также снижается, это тренд последних нескольких кварталов, отмечают в группе «М.Видео-Эльдорадо». Клиенты чаще выбирают смартфоны дороже 10 тыс., поэтому снижение поставок BQ, Texet и прочих «выглядит органически — это нормальная эволюция рынка», считают в «МегаФоне». В сегменте до 7 тыс. руб. бренд особую роль для потребителя не имеет, поэтому отсутствие или снижение поставок какого-либо из них замещается другими, отмечают в «Вымпелкоме». Спрос на кнопочные аппараты будет незначительно снижаться, хотя в «Связном» телефоны до 7 тыс. руб. «по-прежнему очень популярны у покупателей», говорит вице-президент по продажам компании Давид Борзилов.

В «Ситилинке» и Ozon, напротив, сообщают о росте продаж аппаратов до 7 тыс.— на 25% и 30% за полугодие соответственно. Общий спад в сегменте — временное явление, за счет вывода новых моделей от известных производителей рынок восстановится, уверен руководитель группы закупок смартфонов и планшетов «Ситилинка» Сергей Ворзов. В Ozon указывают, что самый заметный рост продаж в этом ценовом сегменте обычно наблюдается в июле и августе в преддверии учебного года, так как бюджетные телефоны часто берут для детей младших классов.

Владислав Новый