Смартфоны остались в запасе

Импорт смартфонов и кнопочных телефонов в Россию сократился в первом полугодии на 3%, подсчитали в GS Group. По данным аналитиков, особенно резкое падение поставок — на 44% во втором квартале — произошло в бюджетном ценовом сегменте до 7 тыс. руб., в том числе у брендов BQ, Texet и Inoi. На ситуацию повлияла чересчур оптимистичная оценка потенциала рынка, признают его участники.
В первом полугодии 2019 года в Россию было импортировано 20,7 млн мобильных телефонов, это на 3% меньше, чем годом ранее, сообщается в отчете аналитического центра GS Group (есть у “Ъ”). Падение отгрузок произошло во втором квартале, в котором они снизились на 19%, после роста на 16% год к году в январе—марте. С апреля по июнь особенно заметно, на 44%, упал импорт кнопочных телефонов и низкобюджетных смартфонов по цене до 7 тыс. руб. Всего за полугодие в Россию было импортировано 7,7 млн таких устройств (37% от общего количества).
В первом квартале в сегменте низкобюджетных смартфонов лидировал российский бренд Inoi, один из поставщиков смартфонов на отечественной операционной системе «Аврора» для чиновников, писал “Ъ” 18 июня. С января по апрель в Россию было импортировано около 800 тыс. устройств Inoi, в основном кнопочных телефонов. Но во втором квартале поставки начали падать и почти прекратились в июне, совокупно за квартал не дотянув и до 100 тыс. штук, говорится в отчете GS Group. Бренд Texet, занимавший второе место в сегменте, сократил поставки на 11%, до 827 тыс., а лидер предыдущих лет BQ — на 48%, до 746 тыс. Поставки брендов Dexp и Nokia сократились год к году в два раза, до 450 тыс. устройств каждой марки, аналогичную динамику падения показал бренд Fly, отгрузивший 240 тыс. телефонов. Поставки в этом сегменте выросли у немногих производителей: у бренда Maxvi — на 4%, до 645 тыс., у Philips — на 24%, до 536 тыс.
Александр Малис, тогда — президент «Связного», 19 ноября 2018 года («Ведомости»)
Мы слишком много времени проводим в смартфоне, и разница между устройствами, которые стоят 5 тыс. руб. и 30 тыс. руб., очень большая
«Ставка импортеров на падение доходов населения оказалась неверной: потребителю нужен современный смартфон, а не кнопочный телефон»,— полагает руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. К тому же из-за проблем у Huawei сегмент потерял один из локомотивов, добавляет он. Huawei во втором квартале сократила поставки смартфонов в Россию на 15,1%, уступив первое место на рынке южнокорейской Samsung, сообщала 29 августа IDC. На ситуацию повлиял запрет правительства США на работу с Huawei американских компаний, включая Google, разрабатывающую мобильную операционную систему Android.
В этом году рынок действительно хуже ожиданий, подтверждает источник “Ъ” в одном из ритейлеров. Начиная с июля есть падение к прошлому году в количестве проданных смартфонов, утверждает он. Перспективы 2019 года были оценены чересчур оптимистично, соглашается директор департамента «Мобильные средства связи» «Марвел-Дистрибуции» Павел Вьюков. По его словам, еще в конце 2018 года было ввезено слишком много устройств, которые до сих пор остаются в большом количестве у вендоров и дистрибуторов. Ситуация может сохраниться до конца года, полагает он.
Спрос на смартфоны до 5 тыс. руб. также снижается, это тренд последних нескольких кварталов, отмечают в группе «М.Видео-Эльдорадо». Клиенты чаще выбирают смартфоны дороже 10 тыс., поэтому снижение поставок BQ, Texet и прочих «выглядит органически — это нормальная эволюция рынка», считают в «МегаФоне». В сегменте до 7 тыс. руб. бренд особую роль для потребителя не имеет, поэтому отсутствие или снижение поставок какого-либо из них замещается другими, отмечают в «Вымпелкоме». Спрос на кнопочные аппараты будет незначительно снижаться, хотя в «Связном» телефоны до 7 тыс. руб. «по-прежнему очень популярны у покупателей», говорит вице-президент по продажам компании Давид Борзилов.
В «Ситилинке» и Ozon, напротив, сообщают о росте продаж аппаратов до 7 тыс.— на 25% и 30% за полугодие соответственно. Общий спад в сегменте — временное явление, за счет вывода новых моделей от известных производителей рынок восстановится, уверен руководитель группы закупок смартфонов и планшетов «Ситилинка» Сергей Ворзов. В Ozon указывают, что самый заметный рост продаж в этом ценовом сегменте обычно наблюдается в июле и августе в преддверии учебного года, так как бюджетные телефоны часто берут для детей младших классов.
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