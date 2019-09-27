Байден не фигурирует в расследовании по делу Burisma

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует уголовное дело о неправомерных действиях чиновников Минэкологии при выдаче специальных разрешений на пользование недрами предприятиям, учредителем которых является Burisma Limited. События относятся к периоду 2010–2012 годов и не охватывают 2014 год, когда в составе правления компании Burisma появился Хантер Байден, говорится в сообщении на странице НАБУ в Facebook.

«Изменения, произошедшие в составе правления компании Burisma Limited, которые сейчас стали объектом внимания международного сообщества, произошли только в мае 2014 года, поэтому не являются и никогда не были предметом расследования НАБУ»,— говорится в сообщении. Отмечается, что главным фигурантом дела является экс-министр экологии времен бывшего президента Украины Виктора Януковича Николай Злочевский.

Напомним, что в стенограмме июльского разговора между президентами США и Украины Дональд Трамп упоминает расследование в отношении компании Burisma, в которой работал Хантер Байден, сын бывшего вице-президента и одного из возможных кандидатов на выборах 2020 года Джо Байдена. Господин Зеленский ответил, что новый генпрокурор рассмотрит ситуацию в отношении Burisma.

24 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила, что палата изучит необходимость запуска процедуры импичмента господина Трампа.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «У политиков раззвонилось воображение».