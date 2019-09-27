Шум турбин донесся до Лобни

Жители нескольких подмосковных городов жалуются на новую взлетно-посадочную полосу в Шереметьево. После ее открытия самолеты стали регулярно пролетать прямо над домами. Хуже всего ситуация в Лобне — город расположен всего в 5 км от аэропорта. Там шум от самолетов не утихает даже вечером. Активисты Красногорска несколько раз обращались с жалобой в Росавиацию. Владислав Викторов пообщался с жителями нескольких городов и выяснил, как изменилась их жизнь и как можно решить проблему.

Некоторое время назад “Ъ FM” рассказывал о жителях деревень Дубровки и Перепечино, которые после открытия третьей взлетно-посадочной полосы в Шереметьево оказались буквально в нескольких метрах от объекта. В Росавиации обещали их расселить в течение двух лет. Но на этом проблемы не закончились. Теперь недовольны жители Лобни. Каждый день над крышами многоэтажек пролетает по несколько самолетов. Гул стоит такой, что при разговоре приходится практически кричать. А вечером не помогают даже закрытые окна, рассказывает житель Лобни Сергей: «Раньше я выходил утром и ощущал свежий воздух. Сейчас я чувствую кислый горелый запах. Очевидно, что самолеты стали летать ближе, звуки стали громче. С балкона можно наблюдать посадки одну за другой, они не прекращаются».

Но если жители Лобни уже много лет живут под звуки самолетных турбин, то для Красногорска это в диковинку. Раньше над ним редко пролетали самолеты на высоте от 1,5 до 2 км, а с весны, еще до открытия новой полосы, это стало нормой, рассказывает местный житель Алексей. Активисты обращались с жалобами в Росавиацию, и после этого над городом начали летать только небольшие самолеты. Но тише не стало, говорит Алексей: «Уже несколько раз Росавиация рассматривала наши петиции. Она отвечала: аэропорт развивается, увеличивается количество рейсов. Мы как жители понимаем, что это хорошо.

Но проблема в том, что большинство маршрутов Шеремтьево идут на восток, а рейсы выполняются либо рано утром, либо вечером».

В самом аэропорте все вопросы “Ъ FM” перенаправили в «Госкорпорацию по организации воздушного движения». Но там не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Впрочем, еще в январе в Минтрансе говорили, что новая полоса будет работать в полную силу, а чтобы не мешать жителям, будут применяться специальные «процедуры маневрирования». Но учитывая то, что полоса, с одной стороны, практически упирается в Лобню, а с другой — в Зеленоград, развести самолеты будет непросто, говорит летчик-инструктор Андрей Красноперов: «Самолет летит строго по створу полосы. На практике в воздушном пространстве он маневрирует, ветер сносит его то вправо, то влево, поэтому судно приближается к домам. Они могут решить вопрос, только если диспетчерам дать указание, чтобы они сажали самолеты как Boeing 777 на ту полосу, где нет жалоб. А там где жалобы есть, сажать легкие самолеты».

Все, что остается местным жителям, это вызывать специалистов и проверять, действительно ли шум от самолетов нарушает существующие нормы. Но главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров считает, что это ни к чему не приведет: «Наверное, беспокойство вызывает не столько присутствие самолетов над домами, сколько то, что третья полоса специально проектировалась так, что учитывались все факторы и экологические требования. Проект, который им не соответствует, не был бы принят».

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Впрочем, среди жителей городов, расположенных возле Шереметьево есть немало и тех, кого вполне устраивает, что теперь самолеты пролетают так близко от домов. Они пишут в соцсетях, что раньше, чтобы посмотреть, как лайнер идет на посадку, приходилось ехать к аэропорту, а теперь достаточно выглянуть в окно.

Третья взлетно-посадочная полоса в Шереметьево заработала 19 сентября. По планам она должна повысить пропускную способность аэропорта с 65 до 90 операций в час. Когда объект заработает в полную силу, одна из старых полос закроется на реконструкцию.