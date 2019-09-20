Под крылом самолета оставят на два года Что происходит с жителями деревень около новой ВПП Шереметьево

На расселение жителей деревень возле новой полосы в Шереметьево потребуется два года. На это из бюджета выделили дополнительные 1,5 млрд руб., заявил глава Росавиации Александр Нерадько. По его словам, закон позволяет выкупать участки уже после того, как третья взлетно-посадочная полоса начнет принимать самолеты. Больше 100 домов в деревнях Дубровки и Перепечино почти 10 лет находятся в санитарно-защитной зоне — всего в паре километров от объекта. Жители говорят, что их должны были переселить еще в 2011 году. Владислав Викторов пообщался с некоторыми из них и выяснил, насколько законно то, что люди до сих пор не покинули опасную зону.

Еще несколько месяцев назад жители деревень Дубровки и Перепечино наблюдали из своих окон, как рабочие спешно заканчивали строительство новой взлетно-посадочной полосы. Все это сопровождалась круглосуточным шумом не только от строительной техники, но еще и гулом самолетов, который доносился с соседних полос. При каждом взлете или посадке дома начинают дрожать.

Что будет теперь — представить сложно. В четверг полосу официально открыли, и первый самолет уже торжественно проехал под водяной аркой. Глава Росавиации Александр Нерадько призвал жителей сохранять спокойствие — через два года всех точно расселят: «Все осуществляется в соответствии с законодательством. Наше законодательство предусматривает возможность расселения и после ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства в течение двух лет. Весь выкуп осуществляется в соответствии с действующим законодательством».

Но сами жители деревень с тезисом о законности готовы поспорить. Прежде всего, они говорят, что некоторое время назад получали бумаги от Ростехнадзора, из которых следовало, что новая полоса не заработает, пока их оттуда не переселят. Староста деревни Перепечино Татьяна рассказывает, что все люди готовы хоть сейчас уехать.

Просто потому что страшно жить в домах, над которыми будут постоянно пролетать самолеты.

Но они уже больше месяца не могут дождаться результатов оценки их домов. Из-за этого некоторые даже не стали закупать дрова на зиму, но видимо зря, говорит Татьяна: «Оценка началась 8 июля, 15 августа она должна была быть закончена. В принципе ничего не мешало заключить с нами соглашение. У нас классическая деревня, и вдоль нее идут эти огни. Если вы будете сидеть на террасе пить чай, вы прямо увидите самолет. Мы сейчас с ума сходим из-за действующих двух полос: у нас ужасный грохот, причем каждые 30 секунд».

Как объясняют юристы, по всем правилам жилые дома должны были убрать из зоны будущей взлетно-посадочной полосы еще до начала строительства. Но этого так и не произошло, и в 2011 году на объекте появилась первая строительная техника. На проблему обратили внимание только спустя 5 лет, и, в итоге, Московская межрегиональная транспортная прокуратура через суд добилась расселения жителей из эпицентра стройки. Но люди по-прежнему там. Очевидно, о законности речи идти не может, отмечает адвокат Содружества земельных юристов Денис Литвинов: «Можно либо прекратить стройку, либо изъять с компенсацией землю и сами объекты недвижимости. Если суд обязал устранить все эти нарушения, то, по сути, он сказал им: “Запускайте процедуру изъятия”.

Просто так их снести, естественно, — у нас есть Конституция.





Мы не можем начать строить такой объект, не спроектировав санитарно-защитную зону».

Но такая ситуация вполне устраивает все профильные ведомства, пишет “Ъ”. Разве что Роспотребнадзор по Московской области попросил региональное правительство ускорить процесс расселения. Местные жители говорят, что процесс все-таки сдвинулся с мертвой точки и им хотя бы стали отвечать на письма. А губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал местным жителям устроить встречу с главой Росавиации, на которой подробно обсудят вопрос расселения. Между тем новая полоса уже в ближайшее время должна начать работать в полную силу.

Несколько лет назад часть домов, которые попадали на территорию новой взлетно-посадочной полосы все-таки расселили. На это из бюджета выделяли почти 8,5 млрд руб. Итоговая стоимость строительства объекта превысила 55 млрд руб.