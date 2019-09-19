Не стой под крылом

Шереметьево 19 сентября начинает эксплуатацию третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП-3), хотя жители деревень Дубровки и Перепечино, которые попадают в санитарно-защитную зону аэропорта, до сих пор не расселены. По данным “Ъ”, Роспотребнадзор по Московской области просит власти региона ускорить процесс, отмечая, что иначе люди будут вынуждены «проживать в центре действующего крупнейшего аэропорта как минимум в течение первого квартала 2020 года». Юристы считают запуск полосы до расселения жителей нарушением постановления правительства.

Во время торжественной церемонии открытия новая ВПП-3 в Шереметьево 19 сентября примет самолет «Аэрофлота», базового перевозчика аэропорта, из Петербурга. Полоса увеличит пропускную способность Шереметьево почти вдвое, с 55 до 90 взлетно-посадочных операций в час. Однако будут и пострадавшие. Около 500 жителей деревень Дубровки и Перепечино, которые располагаются в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) аэропорта, до сих пор не расселены (см. “Ъ” от 31 августа).

По данным “Ъ”, руководитель управления Роспотребнадзора по Московской области Ольга Микаилова в письме от 12 сентября просит первого вице-губернатора Московской области Ильдара Габдрахманова «оказать содействие» по скорейшему переселению жителей. Она отмечает, что главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова установила размеры ССЗ 19 апреля «с условием отселения из СЗЗ жителей до начала эксплуатации ВПП-3», однако «в нарушение действующего законодательства» этого не произошло.

Заказчик строительства ФГУП АГА(А), говорится в письме, произвел оценку объектов недвижимости, но не оформил с жителями деревень соглашения о выкупе. «С учетом необходимого времени на получение средств, подбор земельного участка и строительство нового жилья жители могут остаться проживать в границах установленной СЗЗ в центре действующего крупнейшего аэропорта как минимум в течение первого квартала 2020 года»,— пишет Ольга Микаилова. В ее приемной сказали, что госпожа Микаилова в отпуске, в правительстве области не ответили “Ъ”.

В пресс-службе центрального аппарата Роспотребнадзора заявили, что расселение жителей может продолжаться до апреля 2021 года, исходя из формулировок постановления правительства о ССЗ от 3 марта 2018 года. «Расселение и снос жилых домов, расположенных в границах санитарно-защитной зоны ВПП-3, должно быть осуществлено в течение двух лет после установления размеров СЗЗ»,— пояснили в ведомстве.

В Шереметьево подчеркивают, что не несут ответственности за расселение жителей: «Имеется распоряжение суда, возлагающее на Росавиацию обязанность по сносу домов». В аэропорту отметили, что на расселение жителей и снос домов выделены бюджетные средства согласно постановлению правительства №1205 от 5 октября 2018 года. «Оператором субсидий назначено ФГУП АГА(А), которое должно снести здания и сооружения, благоустроить территорию и возместить убытки собственникам недвижимости, расположенной на попавших в СЗЗ участках»,— добавили в Шереметьево.

В Минтрансе отказались от комментариев, перенаправив вопросы “Ъ” во ФГУП АГА(А). Там на запрос “Ъ” не ответили. В Росавиации заявили, что ввод в эксплуатацию ВПП-3 осуществляется «в соответствии с действующим законодательством». Источник “Ъ” в Минтрансе говорит, что, согласно ч. 2 ст. 55.24 Градостроительного кодекса, эксплуатация объектов допускается после получения застройщиком актов ввода в эксплуатацию. «Заключения о соответствии получены»,— утверждает он.

О строительстве ВПП-3 объявлено в 2009 году. Первая и вторая ВПП МАШ расположены слишком близко друг к другу, что делает практически невозможной их одновременную эксплуатацию. Без учета затрат на выкуп земель строительство ВПП-3 обошлось в 55,7 млрд руб.

Однако исполнительный директор юридической компании «Глазунов и Семенов» Дмитрий Семенов утверждает, что ввод в эксплуатацию ВПП-3 нарушит постановление правительства №222, на которое ссылается Роспотребнадзор. «Положения п. 2 постановления №222 устанавливают возможность приведения вида разрешенного использования земельных участков в течение двух лет только в отношении объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до марта 2018 года,— объясняет господин Семенов.— Таким образом, введение в эксплуатацию ВПП-3 до момента расселения жителей в СЗЗ не допускается».

Герман Костринский