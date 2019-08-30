Взлетно-посадочная полоса прошла рядом с жилыми домами

Вокруг открытия новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево разгорается скандал — оказалось, рядом с ней все еще живут люди. Полоса должна заработать 1 сентября, но, как выяснил "Ъ FM", всего в нескольких метрах от нее до сих пор находятся жилые дома, тогда как по правилам их должны были снести еще до начала строительства, а собственникам домов выплатить компенсации. Но демонтировали не все здания, а оставшиеся 100 домов до сих пор даже не оценили. Тему продолжит Владислав Викторов

С недавних пор из окон жителей деревень Дубровки и Перепечино стали видны красные посадочные огни — от домов их отделяет забор и грунтовая дорога. Раньше соседство с аэропортом Шереметьево местных жителей не смущало, ведь между ними и двумя взлетно-посадочными полосами был лес. Но в 2011 году начали строить третью ВПП, деревья вырубили, и теперь, по словам жителей, гул от самолетов не прекращается никогда. К этому прибавился и шум от строительной техники — в последние несколько лет машины работали даже ночью, чтобы уложиться в сроки, которые не раз срывались.

Староста деревни Перепечино Татьяна в интервью "Ъ FM" рассказывает, что от всего этого жителей должны были избавить еще до начала стройки. В 2017 году Московская межрегиональная транспортная прокуратура через суд добилась расселения жителей из эпицентра стройки, остальные не дождались даже оценки имущества, говорит женщина: «Им было сказано, что очередь до них дойдет позже. Мы добились специального установления санитарно-защитной зоны, прошли оценку, но пока не знаем ее результаты, несмотря на то, что эту процедуру должны были закончить 15 августа.

И если они какую-то бандитскую стоимость не назначат и нам не придется идти в суд, то, в принципе, все готовы уехать, потому что страшно рядом с этой полосой жить».

Для расселения этих и других населенных пунктов из бюджета выделяли больше 5 млрд руб., но, как водится, денег не хватало, сумму несколько раз меняли. Самыми проблемными территориями оказались именно деревни Дубровка и Перепечино. Полоса готова, а по соседству — по-прежнему жилые дома.

В Росавиации, между тем, вопрос о том, как же так вышло, переадресовали в ФГУП «Администрацию гражданских аэропортов (аэродромов)». В то же время советник руководителя Росавиации Елена Михеева отметила, что 1 сентября объект заработает, и обсудить все нюансы можно будет непосредственно на церемонии открытия: «Когда мы в этот день будем открывать ВПП, будет организован пресс-подход, где можно задать и этот вопрос. Все рейсы системно будут переводиться и распределяться между тремя полосами, которые есть в Шереметьево. Я предполагаю, что у них есть план перевода рейсов, так что все постепенно произойдет».

К слову, в «Администрации гражданских аэропортов» на запрос "Ъ FM" пока не ответили. Сами жители говорят, что у них есть документы от Ростехнадзора, из которых следует, что новая полоса не заработает, пока их оттуда не переселят.

Очевидно, весь процесс строительства новой полосы проходил с серьезными нарушениями, подчеркивает адвокат Содружества земельных юристов Денис Литвинов. Кроме того, по его словам, без компенсаций жителей домов рядом с новой взлетно-посадочной полосой в Шереметьево оставить не могут: «В таком случае можно либо прекратить стройку, либо изъять под нее землю, выплатив компенсации. Если суд обязал устранить эти нарушения, то, по сути, он сказал: "Запускайте процедуру изъятия".

Просто так снести дома, естественно, тоже нельзя, у нас есть Конституция.

Мы не можем начать стоить такой объект, не спроектировав санитарно-защитную зону».

Пока жители не представляют, как жить, если всего в нескольких шагах от дома взлетают и садятся самолеты. Но, скорее всего, некоторое время им придется потерпеть, признает главный редактор портала «Авиа.Ру» Роман Гусаров: «Речь сейчас идет о тех жителях, которые позже доказали, что они действительно находятся в санитарной зоне и по экологическим стандартам тоже должны быть отселены. Затраты на переселение этих жителей не были заложены в проект, Министерство транспорта должно изыскать средства. Может быть, этот вопрос решится не быстро, но они не останутся обделенными, ведь закон на их стороне».

Но, наверное, стоило еще до начала строительства учесть все детали. К слову, запустить третью взлетно-посадочную полосу в Шереметьево должны были еще в прошлом году к Чемпионату мира по футболу, но не сложилось. Новый срок назначали на сентябрь. И, видимо, в погоне за результатом мелочи решено было опустить, в том числе и интересы жителей.

В Минтрансе на запрос "Ъ FM" также не ответили, а в аэропорту Шереметьево все вопросы переадресовали в Росавиацию. Что касается того, как будет работать новая взлетно-посадочная полоса, то представители авиагавани обещали выпустить отдельный пресс-релиз.