Кремль одобрил запрет курения на балконах

Кремль позитивно относится к решениям, помогающим спасать человеческие жизни. Об этом, комментируя запрет правительства курить на балконах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни. Мы знаем, сколько возникает пожаров. Многие из них имеют весьма трагические последствия, общественный резонанс. Поэтому любая спасенная жизнь оправдывает подобное решение»,— сказал господин Песков. Он указал, что Кремль считает новый запрет именно противопожарной мерой, а не способом борьбы с табачным дымом.

Сам господин Путин не приветствует курение и является сторонником здорового образа жизни, а в его окружении курильщиков практически не осталось, добавил пресс-секретарь Кремля. «Президент всегда не приветствовал курение, является сторонником здорового образа жизни. <...> Все коллеги, и служащие, и сотрудники, которые так или иначе обеспечивают работу президента, (из них.— “Ъ”) практически никто не курит»,— сказал господин Песков.

26 сентября правительство России утвердило постановление с новыми требованиями пожарной безопасности. Документ запрещает использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, комнат общежитий и номеров гостиниц. МЧС подтвердило, что запрет коснется и курения. Изменения вступят в силу в течение десяти дней после подписания постановления.

Подробнее — в материале “Ъ” «На балконах не дают курить и жарить».