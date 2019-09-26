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МЧС подтвердило запрет курить на балконах

Курение на балконах подпадает под новый запрет правительства об открытом горении на балконах, сообщило МЧС. «Курение на балконе подпадает под категорию "открытого горения", соответственно, оно тоже будет запрещено»,— сказали в ведомстве (цитата «РИА Новости»).

Ранее правительство утвердило постановление с новыми требованиями пожарной безопасности. Документ запрещает использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, комнат общежитий и номеров гостиниц. Изменения вступят в силу в течение десяти дней после подписания постановления.

В 2017 году Верховный суд разрешил взыскивать с соседей компенсацию морального вреда за негативное влияние табачного дыма. Жителю Новосибирска присудили компенсацию 5 тыс. руб. за курение соседа на лоджии.

Подробнее об этом деле читайте в материале «Курильщикам грозят новые разбирательства».

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