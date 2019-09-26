Правительство запретило использовать открытый огонь на балконах

Правительств России изменило правила противопожарного режима, запретив использовать открытый огонь на балконах квартир и гостиниц, говорится в тексте соответствующего документа. Новые правила вступят в силу с 1 октября.

«Запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц»,— отмечено в постановлении. Из документа не ясно, можно ли будет на балконах курить.

В ноябре 2017 года Верховный суд РФ (ВС) фактически разрешил взыскивать с соседей в жилых домах компенсацию морального вреда за негативное влияние табачного дыма. Так, жителю Новосибирска была присуждена компенсацию в 5 тыс. руб. за то, что его сосед курил на лоджии и наносил, по мнению суда, ущерб здоровью истца и его ребенка.

Подробнее — в материале “Ъ” «Курильщикам грозят новые разбирательства».