К «регуляторной гильотине» пригласили 33 ведомства

В Белом доме определились со списком ведомств и видов контроля, подпадающих под действие «регуляторной гильотины», перечень первых участников реформы опубликован 8 июля правительством. В перечень попали 33 ведомства, из которых 21 госорган является регулятором во вверенной ему сфере контроля: это, например, МЧС, ФАС, Роспотребнадзор. Нерешенным остается пока вопрос участия пяти ведомств: ФСБ, Росгвардии, Минюста, Росфинмониторинга и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Правительство определило перечень ведомств и видов контроля, в отношении которых механизм «регуляторной гильотины» будет использован в первоочередном порядке. В опубликованном в понедельник постановлении перечислено 21 ведомство, осуществляющее функции нормативно-правового регулирования в сферах госконтроля. Среди них — Роспотребнадзор, Ростехнадзор, МЧС, Минтруд, МВД и ФАС. Определен и перечень видов контроля, попадающих под действие реформы, в рамках полномочий 33 ведомств. Это, например, госнадзор в области безопасности дорожного движения (МВД), пожарный надзор (МЧС), лицензионный контроль за фармацевтической деятельностью (Росздравнадзор), надзор за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов (Минфин).

Напомним, механизм «регуляторной гильотины» предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований и отсечение устаревших — такая ревизия должна быть завершена к 2021 году. Для анализа существующих обязательных требований при правительстве будет создано порядка 50 отраслевых рабочих групп.

Как пояснил замглавы аппарата правительства Юрий Любимов, курирующий реформу, в отношении пяти госорганов вопрос применения «гильотины» пока обсуждается: «Необходимо решить, насколько общий формат «гильотины» обоснован и подходит для этих органов, учитывая их специфику, или нужны индивидуальные подходы». Речь идет о ФСБ (в части контроля за рыболовством в морских водах), Минюсте (регулирование работы НКО), Росгвардии (оборот оружия и контроль безопасности на объектах ТЭК), а также о Росфинмониторинге (в отношении контроля легализации доходов) и ФСТЭК (контроль объектов критической информационной инфраструктуры). По словам господина Любимова, также под вопросом и межведомственный блок требований к антитеррористической защищенности — в рамках полномочий ФСБ и Росгвардии (отметим, контроль выполнения требований антитеррористической защищенности по линии МВД и МЧС в перечень все же вошел).

«Делать какие-либо выводы о том, будут ли включены данные виды контроля дополнительно в итоговый перечень, преждевременно»,— считает Юрий Любимов. Однако он напоминает, что заложенные в «гильотине» подходы должны применяться всеми ведомствами без исключения, даже если они не войдут в список первоочередных.

Отдел экономики