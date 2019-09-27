СКР просит продлить домашний арест фигуранту дела о беспорядках Фомину

Следственный комитет России (СКР) попросил продлить до 8 января 2020 года домашний арест фигуранту дела о массовых беспорядках в Москве Сергею Фомину. Ходатайство следствия уже поступило в Басманный суд, оно будет рассмотрено 30 сентября, заявила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По версии СКР, господин Фомин направлял действия других участников несанкционированной акции 27 июля в Москве. После возбуждения уголовного дела мужчину объявили в розыск, он сам пришел в полицию. Его заключили под стражу, позднее суд перевел его под домашний арест.

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Накануне, 26 сентября, суд отпустил на свободу другого фигуранта дела о массовых беспорядках, координатора штаба Любови Соболь на выборах в Мосгордуму Алексея Миняйло. Следователь просил перевести его под домашний арест, но судья решил, что в материалах дела не было признаков, доказывающих вину господина Миняйло.

Подробнее о деле Алексея Миняйло читайте в материале “Ъ” «С чувством массовой справедливости».