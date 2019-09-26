Суд освободил фигуранта «московского дела» Миняйло

Басманный районный суд Москвы освободил координатора штаба Любови Соболь Алексея Миняйло в зале суда. Судья Артур Карпов сказал, что в материалах нет доказывающих признаков вины господина Миняйло. По его мнению, есть признаки административного правонарушения.

Чем известен судья Артур Карпов Читать далее

Таким образом суд отклонил ходатайство следствия, которое просило перевести обвиняемого под домашний арест.

Господин Миняйло единственный из фигурантов «московского дела», который оставался в СИЗО. Остальным мера пресечения была изменена на подписку о невыезде. Сам координатор штаба и его защита утверждают, что он не участвовал в несогласованной акции протеста 27 июля.

Следователь мотивировал просьбу о переводе под домашний арест тем, что «изменились обстоятельства». При этом претензии к нему «не отпали». По его словам, многие свидетели по делу были допрошены, поэтому господин Миняйло не может оказать на них давление. Прокуратура просила освободить координатора штаба Любови Соболь из-под стражи.

«Я удивлен и тронут позицией прокуратуры»,— сказал господин Миняйло. Он призвал следователей отозвать ходатайство, чтобы «было что рассказать внукам». «Вы им скажите, представляешь, на меня давили, а я отозвал ходатайство. И они скажут вам, какой вы молодец»,— сказал обвиняемый.

Сегодня, 26 сентября, Московский городской суд перенес рассмотрение апелляции по делу другого фигуранта «московского дела», актера Павла Устинова. Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. Суд решил просмотреть видеозаписи с момента его задержания, но для этого необходимо обеспечить зал техническими средствами. Заседание запланировано на 30 сентября.

Подробнее про дело Алексея Миняйло читайте в материале “Ъ” «За волонтера заступились благотворители».