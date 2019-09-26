МТС-банк намерен обратиться с иском о банкротстве Utair

МТС-банк заявил о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве авиакомпании Utair. Карточка опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Ранее иски о банкротстве авиакомпании подали «Юган-Юнион кард», «Гидромэнергострой», «Интер», «Флеш лайт капитал». Общая сумма требований составляет примерно 1,5 трлн руб. Еще 4,9 млн руб. хочет вернуть банк «Русь».

На прошлой неделе Utair направила предложения банкам выкупить более 50% долгов на 39,1 млрд руб., сообщали «Ведомости». Семилетний кредит планировали купить за 20% от номинала, двенадцатилетний на 23,7 млрд руб.— за 6%. Кроме этого авиакомпания должна еще 17,4 млрд руб. Сбербанку.

О ситуации с долгами компании читайте в материале “Ъ” «Кредиторы пригрозили Utair банкротством».