«Ведомости»: Utair предложила банкам выкупить более 50% долгов

Авиакомпания Utair в начале сентября направила 11 банкам-кредиторам предложение о выкупе долгов на 39,1 млрд руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех кредитных организаций. Выкуп предлагается провести на следующих условиях:

семилетний кредит на 15,4 млрд руб. — за 20% от номинала (по нему компания дважды допустила дефолт, не выплатив проценты);

двенадцатилетний кредит на 23,7 млрд руб. — за 6% от номинала.

Оба кредита компания готова выкупить за 4,5 млрд руб., или за 11,5% от суммарного номинала.

Utair, помимо этого, должна еще 17,4 млрд руб. по семилетнему кредиту Сбербанку, по которому дважды не выплачивались проценты. Компания не предлагает его выкупать, поскольку на этот кредит действует гарантия структур «Сургутнефтегаза», уточняет издание.

Напомним, в конце июля стало известно, что кредиторы Utair усиливают давление на авиакомпанию в переговорах о реструктуризации. Первым из 11 членов синдиката кредиторов объявил о намерении банкротить Utair за невыплату процентов по кредиту на 18,9 млрд руб. банк «Русь».

О ситуации с долгами компании читайте в материале “Ъ” «Кредиторы пригрозили Utair банкротством».