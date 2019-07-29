Кредиторы пригрозили Utair банкротством

Кредиторы Utair усиливают давление на авиакомпанию в переговорах о реструктуризации. Банк «Русь» первым из 11 членов синдиката кредиторов объявил о намерении банкротить Utair за невыплату процентов по кредиту на 18,9 млрд руб. Но пока непосредственная опасность авиакомпании не грозит: долг по процентам перед «Русью» составляет лишь 2 млн руб., а доля банка в синдикате — всего 0,3%, и суды, скорее всего, не станут банкротить Utair из-за подобной суммы. Кроме того, как отмечают юристы, до введения процедуры наблюдения могут пройти месяцы, а за это время авиакомпания рассчитывает достичь соглашения о реструктуризации кредитов.

Банк «Русь», входящий в синдикат кредиторов Utair, заявил о намерении банкротить авиакомпанию. Информация об этом 26 июля размещена на портале «Федресурс» — банк собирается подать иск в Арбитражный суд ХМАО по месту регистрации авиакомпании. Utair в декабре 2018-го и июне этого года допустила дефолт по семилетнему синдкредиту на 18,9 млрд руб. (на данный момент погашен до 15,3 млрд руб.), выданному в 2015 году. Как писал “Ъ” 23 июля, кредиторы уже начали подавать иски о взыскании этих процентов, но до сих пор не требовали банкротства.

В Utair, банке «Русь» и других членах синдиката не комментируют ситуацию. Помимо семилетнего синдкредита Utair также ведет переговоры о реструктуризации 12-летнего синдкредита на 23,7 млрд руб. Еще у авиакомпании есть обязательства по кредиту Сбербанка на 17,39 млрд руб.

Собеседник, близкий к авиакомпании, утверждает, что сумма не выплаченных в декабре процентов банку «Русь» составляет 2 млн руб., сумму долга с учетом частичной выплаты процентов в июне он не уточнил. Доля банка в семилетнем синдицированном кредите, по его словам, составляет 0,3% — около 57 млн руб., по расчетам “Ъ”. Иск о банкротстве он связывает со стремлением «Руси» «надавить на компанию и крупнейших кредиторов» для ускорения переговоров по реструктуризации. «Даже если сумма будет выплачена, она должна быть распределена на всех участников синдиката. Но компания не будет делать преференций никому из кредиторов, так как сейчас идет процесс реструктуризации. Переговоры с крупнейшими кредиторами продолжаются, и угрозы банкротства нет»,— добавил он. Подать иск можно не ранее чем через две недели, суд начнет рассматривать его через несколько месяцев, полагает собеседник “Ъ”. К этому времени Utair планирует договориться с синдикатом о реструктуризации.

Собеседник “Ъ” в одном из членов синдиката кредиторов Utair рассказал, что подать иск о банкротстве может любой участник синдиката. «Вопрос в том, примет ли суд его к рассмотрению. Для этого необходимы как минимум наличие неисполненного индивидуального требования кредитора и готовность суда рассматривать вопрос о банкротстве в отрыве от синдиката. Судебной практики на этот счет пока недостаточно»,— пояснил собеседник “Ъ”. Он согласен, что публикация сообщения на «Федресурсе» — «попытка давления». Риск введения процедуры наблюдения в отношении Utair источник “Ъ” считает низким из-за небольшой суммы задолженности перед «Русью».

«По закону о банкротстве суд должен рассмотреть обоснованность заявления о банкротстве не ранее чем через 15 и не позднее чем через 30 дней с принятия заявления о признании должника банкротом»,— говорит руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов. «Следующая процедура должна быть введена не позднее семи месяцев после поступления иска в суд. Но на практике процесс часто затягивается на более длительный срок, особенно если в деле есть враждующие кредиторы»,— добавил он.

Руководитель направления «Банкротство» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков отмечает, что права и обязанности кредитора в составе синдиката не урегулированы законодательством. «Мы полагаем, что член синдиката может обратиться с заявлением о банкротстве в суд в силу наличия у него статуса кредитной организации, несмотря на единого управляющего в синдикате, поскольку это не запрещено законом»,— полагает юрист.

Если в отношении Utair все же будет введена процедура наблюдения, то компания сможет работать с ограничениями, говорит адвокат Forward Legal Данил Бухарин. Однако Дмитрий Константинов напоминает, что, когда четыре года назад в аналогичной ситуации оказалась «Трансаэро», Росавиация не позволила ей продолжать полеты, отозвав сертификат эксплуатанта.

Герман Костринский