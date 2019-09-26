В деле Павла Устинова поставили многоточие

Мосгорсуд не смог с первого раза решить судьбу Павла Устинова. Судебная коллегия рассмотрит жалобу на приговор 23-летнему актеру 30 сентября. Заседание решили перенести, чтобы изучить видеодоказательства, которые попросили приобщить к делу все участники процесса. При этом 26 сентября технически сделать это не получилось. Тверской суд полторы недели назад на три с половиной года отправил Устинова в колонию за применение насилия к силовикам. Его признали виновным в том, что на несанкционированном митинге 3 августа он вывихнул плечо сотруднику ОМОН, который его задерживал. За судебным процессом следил корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов.

Общественность и защита Павла Устинова надеялись, что 26 сентября Мосгорсуд поставит в деле точку, процесс обещал быть жарким — на это намекала даже рассадка участников. Актер занял место между своими защитниками. А прямо напротив за столом прокурора расположился потерпевший, старший сержант ОМОН Александр Лягин, которому, как выяснил Тверской суд, Устинов и вывихнул плечо 3 августа. Но дуэли не получилось — оба вели себя скромно. Перед тем, как огласить суть жалобы на приговор, судьи озвучили представление Генпрокуратуры. Гособвинение не стало отрицать вину Павла Устинова, но при этом попросило наказать его условно.

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Приговор надо изменить, поскольку он чрезмерно суров, зачитала выдержку из документа судья Юлия Манеркина: «Апелляционное представление заместителя генерального прокурора. Пономарев ссылается на то, что в качестве смягчающих наказание обстоятельств судом не в полной мере учтены положительные характеристики Устинова по месту учебы, в быту, прохождения срочной воинской службы и воспитания в многодетной семье. Суд не рассмотрел возможности изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется Устинов, на менее тяжкую».

Защиту Павла Устинова условный срок не устроил. В своей жалобе они попросили отменить приговор. Тверской суд ничем не доказал, что актер применял насилие к силовикам, да и вообще его участие в несогласованной акции. Есть вопросы и к тому, как проходили предыдущие заседания, заявил адвокат Павла Устинова Дмитрий Чешков: «Заседание на суде первой инстанции происходило с обвинительным уклоном. Игнорировались доводы защиты о необходимости приобщения видеозаписей, уличающих во лжи как потерпевшего, так и свидетелей со стороны обвинения. В части возмещения вреда, здесь и речи об этом быть не может, поскольку у моего подзащитного непризнательная позиция. Он вину свою не признает».

Сам Павел Устинов на заседании был предельно краток. Заявил, что никак не контактировал с потерпевшим сотрудником ОМОНа, вину не признает и ему не за что извиняться. Старший сержант Александр Лягин, в свою очередь, выступил против жалобы на приговор актеру, но признал, что наказание все же чрезмерно. Затем защита попросила приобщить к материалам дела и посмотреть в суде видео с несанкционированной акции, которые сделали двое свидетелей — те самые ролики, что отказался изучать Тверской суд. Посмотреть некие видеозаписи также попросили омоновец и прокурор. И тут случилось неожиданное: судьи предложили отложить слушания, поскольку стороны заявили такие ходатайства, и ознакомиться с этими видеозаписями технически невозможно. Возражать никто не стал, и заседание закрыли. Комментировать такое решение после ни одна из сторон не стала. А мать Павла Устинова Татьяна рассказала, что пока идет разбирательство, ее сын изучает материалы по другим фигурантам «московского дела»: «Чтобы понимать, в чем его хотят обвинить, он знакомится с этим, проявляет человеческий интерес, участие, может быть, в судьбе пострадавших ребят. Он же человек — не робот.

Радость, естественно, что его освободили, а ожидание все равно есть ожидание. Трепет и непредсказуемость все равно нас не отпускают».

Сам Павел Устинов после заседания Мосгорсуда заявил только, что надеется на самое лучшее, настрой хороший. А поменяется ли он у актера, видимо, станет ясно в понедельник, в случае, если суд не отправит дело на доследование.

Приговор Павлу Устинову получил широкий общественный резонанс. Российские деятели культуры начали акцию «Я/Мы Павел Устинов». Также в поддержку актера выступили глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак, священнослужители Русской православной церкви и школьные учителя, а у здания администрации президента прошли одиночные пикеты. Мосгорсуд в прошлую пятницу по ходатайству Генпрокуратуры отпустил Павла Устинова из-под ареста под подписку о невыезде.