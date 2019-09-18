Судье Алексею Криворучко припомнили карьеру

Апелляция по приговору актера Павла Устинова назначена на понедельник, 23 сентября. Тем временем, в соцсетях обсуждают судью Алексея Криворучко, который отправил актера в колонию на три с половиной года. Его фамилия прозвучала даже на федеральном телеканале. Что о нем известно? Об этом — Иван Якунин.

Главная претензия к Алексею Криворучко в деле Павла Устинова, которую озвучивают все заступившиеся за актера — судья отказался смотреть видео его задержания. На нем, как утверждает защита, четко видно, что он не нарушал закон, однако ролики с разных ракурсов так и не стали материалами суда. Было несколько свидетелей, которые рассказывали, что Устинов не оказывал сопротивления, однако суд отнесся к их показаниям критически, поскольку омоновцы говорили обратное. Долго суд разбираться не стал, чем и привлек внимание телеведущего Ивана Урганта, который посвятил ему фрагмент своего шоу на Первом канале.

Анатолий Кучерена, адвокат : По просьбе Константина Аркадьевича Райкина и по просьбе сестры Юли я принял поручение по защите Павла Устинова, я сейчас приступил к изучению дела. Первое, что я сделаю — поставлю вопрос об изменении меры пресечения в ближайшее время. В понедельник на 14.30 назначено апелляционное рассмотрение в апелляционной инстанции. Дальше, соответственно, я встречусь с Павлом, и будем готовиться к работе уже по апелляции. Времени мало очень, но я уже сейчас приступил к изучению. Я получил все материалы, в том числе приговор получил, так что я приступаю к изучению. В ближайшее время, как только будет у меня понимание, будет дополнительная информация.

Дело Устинова — не самое резонансное в карьере Алексея Криворучко. Алексей Навальный, например, называет его своим «давним знакомым» — еще пять лет назад тот отправлял оппозиционера под арест за участие в акции в поддержку заключенных по «болотному делу».

Но, пожалуй, главное разбирательство Криворучко — это дело юриста Сергея Магнитского. Судья несколько раз проигнорировал замечания заключенного о пыточных условиях содержания в изоляторе. Криворучко в итоге попал под американские санкции как якобы ответственный за смерть юриста. По мотивам этого дела в Театре.doc даже поставлен спектакль «Час 18». Главный герой — судья, срисованный с Криворучко, рассказал “Ъ FM” режиссер постановки Талгат Баталов: «Самая страшная история, которую мы узнали, — это то, что он отказывал Магнитскому в кипятке, чтобы развести еду, поскольку он уже очень долго не принимал пищу, пока его перевозили между судами. Криворучко отвечал ему, что он не проводник разносить кипяточек, поэтому в финале спектакля “Час 18” мы представляли историю о том, что было бы, если бы судья Криворучко вдруг оказался на том свете, и ему очень был бы нужен кипяток».

Были и другие громкие и спорные дела с его участием — три года колонии студентке за самооборону, три с половиной года журналисту РБК по обвинению в экстремизме. Однажды Криворучко даже продлевал арест футболистам Кокорину и Мамаеву. Но, судя по всему, с таким резонансом, как сейчас, судья сталкивается впервые.

Как это может сказаться на его карьере? Объясняет федеральный судья в отставке Алексей Пашин: «Общественное мнение очень важно для арбитражной системы. И пресса, и люди вправе критиковать судью — такова позиция Европейского суда по правам человека. Как реагируют органы судейского сообщества на комментарии в средствах массовой информации? Если нет обращения, жалобы и совет судей не захочет возбудить дисциплинарное преследование, то заметки в прессе или радиопередаче могут остаться без последствий».

И все же приговор Павлу Устинову кто-то может назвать либеральным: прокурор за насилие в отношении представителя власти просил дать шесть лет, но Криворучко снизил срок почти вдвое. Каким будет результат апелляции, предсказать трудно, но если решение Тверского районного суда отменят, вполне могут возникнуть вопросы и к другим приговорам судьи.

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Отвечая на вопрос “Ъ FM”, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не видят снижения доверия к суду из-за приговора Павлу Устинову.