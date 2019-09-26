Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня встретился с журналистами ведущих украинских СМИ. “Ъ” собрал самые яркие его цитаты: о Крыме, Донбассе, нефти и сохранении власти в России в руках Владимира Путина.

О врагах и готовности к войне

Общаясь с украинскими журналистами, господин Лукашенко в очередной раз подчеркнул миролюбивый характер своей политики. «У нас пока нет потенциальных врагов,— сказал он, но тут же добавил: — Мы очень аккуратно выстраиваем свою военную политику и готовы отразить угрозу с любых направлений». При этом президент Лукашенко отметил отличие белорусской армии от российской или украинской. «У нас нет огромных частей, которые могут быть выстроены фронтами, у нас исключительно мобильные части»,— сказал он.

О вхождении в состав России

Один из вопросов, заданных украинскими журналистами, касался распространенной теории, что президент России Владимир Путин якобы намерен до 2024 года включить Белоруссию в состав России. Такой шаг, как убеждены сторонники версии, позволит господину Путину не искать преемника, а стать президентом нового государства самому, так как правило «не больше двух сроков подряд» касается только России. Однако Александр Лукашенко не верит, что его российский коллега пойдет на это. «Нет даже такой идеи и мысли объединения двух государств и продления там своих полномочий,— заявил он.— Знаете, это как-то слишком мелко — вот так взять и объединить Беларусь и Россию и продлить свои полномочия. Россия огромная, мощная страна, богатая. Если уже встанет вопрос продления власти одного человека... Слушайте, они найдут десяток вариантов. Но я знаю другое: у президента Путина нет цели любой ценой сохранить себя во власти».

О российской нефти

Интерес у украинских журналистов вызвала активность Минска в поиске других поставщиков нефти кроме России. Например, прямо во время пресс-конференции появилось сообщение, что в октябре Белоруссия намерена подписать соглашение о покупке нефти в Казахстане. Но это, по словам господина Лукашенко, не давление на Москву, а лишь «поиск альтернативы». Тем не менее он не упустил возможности в очередной раз покритиковать налоговый маневр. «Это (введение Москвой налогового маневра.— “Ъ”) значит, что наши два нефтеперерабатывающих завода оказались в невыгодном положении по сравнению с их заводами. На что я публично в Питере в последний раз сказал: "Раз так, тогда мы вынуждены будем закупать с рынка нефть"»,— заявил Александр Лукашенко. При этом он отметил, что «российская нефть марки Urals — не самого высокого качества на мировом рынке».

О целостности Украины и Крыме

Позиция Александра Лукашенко относительно территориальной целостности Украины на этот раз прозвучала весьма противоречиво и вряд ли обрадовала украинских журналистов.

«Для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой»,— произнес белорусский президент. Однако, как и его российский коллега, он четко разделяет вопросы принадлежности Донбасса и Крыма.

Что касается первого, то здесь он призвал решить проблему силами «трех славянских народов». «Забудьте о всяких формулах. Сядьте в Украине и позовите тех, кто хочет мира, в том числе белорусов,— призвал господин Лукашенко.— Мы, три славянских народа, должны решить этот конфликт, потому что это наш дом. И там уже не отвертишься: или решай, или говори, что не хочу решать этот конфликт». При этом господин Лукашенко заявил, что ради возвращения территории он был бы готов идти на «любые шаги». «Я бы пошел на все. На проведение выборов? Я бы пошел на проведение выборов,— сказал он.— Да, там надо дать гарантии людям, которые, как они говорят, воюют за свой кусок земли, свою семью. Хотя, я считаю, это тоже не вопрос. Людям нужны действия, которые принесут желаемый мир и результаты. Надо делать любые шаги, надо отбросить все амбиции, всем внутри страны надо объединиться, чтобы в головах созрело: надо сохранить единство в Украине».

А вот Крымский полуостров, по мнению Александра Лукашенко, Киев уже не сможет вернуть никакими уступками. «Я верю, что, как говорит президент (России.— “Ъ”), этот вопрос закрыт сегодня и навсегда,— сказал он.— Это говорит и аккуратный, спокойный Лавров, и все руководство. Консенсус в российском обществе — нет такого вопроса, где бы россияне так поддерживали власть, как по Крыму. Нет такой силы, которая против желания России может это сделать».

Об отправке миротворцев в Донбасс

Говоря о донбасском конфликте, Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что Минск готов принять в его урегулировании непосредственное участие, но «напрашиваться» не будет.

«Если нужно будет, мы готовы сыграть определенную роль. Но пока и такие предложения бывшими руководителями вашей страны отвергались»,— сказал белорусский президент. Господин Лукашенко отметил, что «если будет согласие двух сторон», белорусские войска даже готовы взять под свой контроль участок границы между Россией и самопровозглашенными республиками Донбасса. «Хоть для меня это большая проблема: ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон»,— сказал он.

На эти слова уже успел отреагировать пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это новое предложение. В первую очередь нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению,— сказал он.— Участниками конфликта в данном случае являются с одной стороны Киев, с другой стороны — самопровозглашенные республики Донбасса». Однако господин Песков напомнил, что в «тексте минских договоренностей и в плане действий такого пункта нет».

О позиции Запада по Донбассу

Александр Лукашенко дал понять, что страны Запада, вероятно, просто не заинтересованы решать донбасский конфликт. К такому выводу он пришел после того, как председатель Европейского совета Дональд Туск отверг его план по урегулированию ситуации.

«Западу я предложил свое видение в урегулировании этого конфликта. И предупредил Туска: "Если вы не примете эту позицию, я буду знать, что как минимум в Европе есть люди, заинтересованные в конфликте в Украине". Он помолчал и сказал: "Господин президент, видимо, да"».





После того как мы довели им наше видение, никаких подвижек не наступило».

При этом белорусский президент рассказал, что в начале конфликта обсуждал его и с Владимиром Путиным, и с европейскими коллегами. «Путин мне всегда, когда я задавал ему неприятные вопросы, объяснялся, отвечал не только по поводу Крыма, но и больше всего Донецка,— сказал господин Лукашенко.— Точно так я был вовлечен в обсуждение этой проблемы с европейцами».

О Западной Украине и ее жителях

Достаточно тепло Александр Лукашенко высказался о жителях западных областей Украины, которых зачастую считают настроенными антироссийски. Белорусский президент познакомился с ними во время военной службы. «Я познакомился с "враждебной" Западной Украиной. Слушайте, на меня потрясающее впечатление произвело: я таких порядочных, трудолюбивых людей нигде не видел. И когда я ушел из войск, работал в сельском хозяйстве, я имел с ними очень тесные отношения, приглашал к себе работать,— сказал Александр Лукашенко.— Да, они более националистичны. А что, россияне не националистичны по отношению к своей стране. Или мы менее националистичны, если речь идет о стране?»

О встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского

Наиболее актуальной темой, которую прокомментировал господин Лукашенко, стала недавняя встреча президентов Украины и США в Нью-Йорке. «Я старый политик, много раз бывал в ООН,— отметил он.— Обычный день, но вы его сделали горячим. И встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом так, как я ее видел,— прилично, разумно, красиво. Все было красиво. А вообще это было знакомство двух президентов с глазу на глаз. Оно прошло, с моей точки зрения, очень хорошо. Они понравились друг другу. Можно сказать, что этот горячий день был нормальным для американо-украинских отношений».

Кирилл Кривошеев