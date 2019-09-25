Демократы сочли стенограмму переговоров подтверждением необходимости импичмента Трампа

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что опубликованная стенограмма разговора между президентами США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского подтверждает необходимость процедуры импичмента, передает Reuters.

«Публикация стенограммы телефонных переговоров Трампа с Зеленским подтверждает, что поведение Трампа подрывает целостность выборов в США и национальную безопасность»,— сказала спикер.

Расшифровку телефонного разговора, который состоялся в июле, опубликовали на сайте Белого дома после того, как Нэнси Пелоси сообщила, что палата изучит необходимость запуска процедуры импичмента господина Трампа. Якобы американский президент призывал своего украинского коллегу инициировать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах.

Позднее Дональд Трамп подтвердил, что обсуждал со своим украинским коллегой деятельность своего оппонента. Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп не оказывал давления во время телефонного разговора.

Каковы шансы демократов запустить процедуру импичмента — в материале “Ъ” «Дональда Трампа желают демократически прогнать».